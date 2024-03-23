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新北蘆洲22年機械停車場要拆了 7億改建382車格立體停車場
新北市蘆洲區長安機械停車場今辦改建開工動土典禮，總工程經費達7.1億元，前瞻補助1億3200萬元，市府停管基金支應5億7880萬元。新北市長侯友宜表示，將改建為地上8層、地下1層的立體停車場，提供382格汽車位，以滿足地區停車需求。
該機械停車場基地1978平方公尺。交通局表示，原本已經使用22年，且車位僅148席，不敷使用，需排隊5到8分鐘等候出入場，再加上機械停車易生故障、零件昂貴、電動車休旅車無法停放等因素，才決定改建。
侯友宜指出，三重、蘆洲與北市僅一河之隔，人口數逐年成長，市府積極興建停車場以紓解停車需求，目前三重、蘆洲區計興建12座立體停車場，其中5座完工啟用。
侯友宜說，長安機械停車場原為廣場用地，受限地目使用規定，無法興建地上建築，只能設計為地下機械式停車場，但已不符合地方需求，因此責成交通局、城鄉發展局跨局處合作，專案啟動都市計畫個案變更及立體停車場規劃改建。
交通局長鍾鳴時指出，長安立體停車場總工程經費達7億1080萬元，前瞻補助1億3200萬元，市府停管基金支應5億7880萬元，1樓將設置老人活動空間多目標使用，打造永續、共享、智慧的綠色停車場，預計2026年3月完工。
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