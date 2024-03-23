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台智光網爭議 游淑慧點出：網路傳輸沒問題、重點是議價

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員游淑慧。圖/取自游淑慧臉書
台北市議員游淑慧。圖/取自游淑慧臉書

北市議員陳重文涉嫌收受警用監視器業者台灣智慧光網負責人賄賂，此案BOT的營運契約紛擾也曝光。當年任職北市府的市議員游淑慧今在臉書指出，租用網路傳輸沒有問題，租用費率的議價是這波重點。

對於台智光案，游淑慧說，還是一句老話，政策可以討論。但執行的人、政治的語言、人心的貪欲，讓很多事變調。

她說，BOT的營運契約是前市長郝龍斌簽訂的，營運期間25年，為整個台北市布建光纖網路系統，政府零出資。

游淑慧指出，當時契約第八條第6點內容市府各機關優先租用這套網路傳輸系統。但非必須租用、也沒有保底4億的條款。目前爭議的高傳輸費率3M 2200元，則是柯文哲前市長110年核定的費率；郝市府與台智光簽訂的為開口契約，各局處不同的需求會是在此「母約」之上，附加各自需求簽訂「子約」。

游淑慧表示，目前警察局監視器的網路傳輸服務案，是前市長柯文哲在106年與台智光簽訂新約，並在110年議定費率，2M傳輸費用每支攝影機每月為1476元，3M費用為2200元。

北市 游淑慧 網路 陳重文

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