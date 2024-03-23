台智光網爭議 游淑慧點出：網路傳輸沒問題、重點是議價

台北市議員陳重文涉嫌收受警用監視器業者台灣智慧光網負責人賄賂，此案BOT的營運契約紛擾也曝光。當年任職北市府的市議員游淑慧今在臉書指出，租用網路傳輸沒有問題，租用費率的議價是這波重點。

對於台智光案，游淑慧說，還是一句老話，政策可以討論。但執行的人、政治的語言、人心的貪欲，讓很多事變調。

她說，BOT的營運契約是前市長郝龍斌簽訂的，營運期間25年，為整個台北市布建光纖網路系統，政府零出資。

游淑慧指出，當時契約第八條第6點內容市府各機關優先租用這套網路傳輸系統。但非必須租用、也沒有保底4億的條款。目前爭議的高傳輸費率3M 2200元，則是柯文哲前市長110年核定的費率；郝市府與台智光簽訂的為開口契約，各局處不同的需求會是在此「母約」之上，附加各自需求簽訂「子約」。

游淑慧表示，目前警察局監視器的網路傳輸服務案，是前市長柯文哲在106年與台智光簽訂新約，並在110年議定費率，2M傳輸費用每支攝影機每月為1476元，3M費用為2200元。