價值938億 新北12萬筆土地沒人繼承

全台許多地主過世後，土地成無主地。新北市統計境內共12萬筆土地、約3千6百多公頃未有人繼承，總公告現值超過938億元。由於列冊15年管理後，需移給國產署標售，累計至今新北已移給國產署8617筆。藍綠議員呼籲，市府應有機制主動協助。

新北地政局統計，新北29行政區最高價值土地無人繼承落在新店區，共面積302公頃土地尚未繼承，公告現值總價達118億6千多萬元，為新北市未繼承土地公告現值排行第一。另坪林有570多公頃土地未繼承，為新北未繼承土地面積第一。

法定公告後持續無人認領，將列冊管理15年，期滿後由國有財產署公開標售，所得價款保存10年，如無人申領則歸屬國庫。地政局表示，2023年移給國產署共922筆、累計至今新北已移給國產署8617筆，面積約150公頃、現值約43億元。

地政局表示，為了活化土地使用，盼後代子孫盡快繼承土地，即起至清明連假前，將前往墓地等相關祭祖場所宣導民眾繼承。

議員黃淑君表示，土地繼承工作民眾最常陳情就是市府要民眾自備繼承證明資料，但大多資料其實都掌握在官方單位手上，後輩繼承人數者眾多，若缺乏市府主動協助機制，市民常徒勞無功，建議市府應主動協助民眾辦理相關文件、取得繼承權益，落實財產登記。

議員黃心華則說，目前有許多土地因歷代繼承，而導致所有權人極為眾多，使得公部門欲興辦建設或改善公安時，常受限土地所有權人眾多或失聯，而無法即時取得土地使用同意書，導致時程延宕，未來市府應參考其他縣市的作法，提出折衷解套方案。

地政局表示，為協助民眾盡快辦理繼承登記，新北各地政所均提供未辦繼承登記臨櫃諮詢，時值清明節因此規畫行動專車直進墓園、墓地進行繼承登記宣導，讓民眾了解繼承登記該如何辦理，民眾有相關問題也可向各地政事務所洽詢，保障自身繼承權利。