瑞芳柑坪里百棵吉野櫻盛開 火車經過更顯風采

瑞芳區柑坪里平交道旁一整排近百棵的吉野櫻花樹，今年花況不錯已經全數盛開，吸引不少路過民眾拍照，因為緊鄰平交道，火車行駛而過與櫻花相襯形成一幅美麗的景色，讓不少人駐足停留拍照許久。

柑坪里平交道旁由里辦公處種植照顧的一排吉野櫻，每年在三月中旬開始綻放，民眾等公車，同時也能見到火車經過時刮起一陣落英繽紛的美景，吉野櫻偏白色的花瓣，也很有日式的氛圍感。

住在櫻花廊道對面的住戶就說，每年到三月這時候，走出家門就是一大片櫻花林，看起來賞心悅目，這幾年里長和志工用心營造才會現在如此成果，未來有機會也希望可以在里內廣種櫻花，打造櫻花公園。

柑坪里里長許銘仁說，這些吉野櫻從花苗到現在成長，大約歷經十年的時間，這幾年因為氣候異常，也有一些花苗死亡，陸續也補種了好幾棵，今年老天爺給力，讓吉野櫻盛開好美，不過也提醒民眾拍照時要注意自身安全，也切勿攀折花木。