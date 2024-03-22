主婦聯盟合作社淡水站慶開幕 健康料理課程學習

以健康食材為主要訴求，提供有保障的安心蔬食給民眾選購的主婦聯盟合作社，在淡水區新市鎮開幕，就連現場使用的剪彩花束及彩帶都是使用蔬果保裝材料回收所製作而成，就是為了要環保，而這次合作社更開啟製作教學課程，要教社員們如何用最原始不添加人工元素的方式製作出美味的料理，更吸引許多社員參與。

主婦聯盟合作社淡水站柯雅君表示，過去食安問題層出不窮，主婦聯盟環境保護基金會「消費者品質委員會」的一群媽媽，為了尋找安全的食物，集合一百多個家庭，展開「共同購買」運動。後來轉型為「台灣主婦聯盟生活消費合作社」，至今有超過8萬多個家庭加入，從環境守護到共同購買，從消費力的集結到社會力的展現，透過「環保、健康、安全」的生活必需品，實踐綠色生活，支持地球永續。

其實主婦聯盟淡水站源自，1999年於淡水中山路班長徐臺英自家「世凰茶莊」展開共同購買的取貨站，隨著社員增加，便在2013於淡水中山北路成立淡水站，2023年因房租調漲而規劃搬遷至現址，開幕慶當天，主婦聯盟合作社-北北分社12個站所，每個站所都將帶著祝福與拿手好菜來淡水站同慶。民眾帶著環保餐具來享用美食、認識合作社，一起開啟共同購買綠生活、用消費改變世界。