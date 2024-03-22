穿越提外道路車流才能到公園…新莊瓊林陸橋完工啟用提升安全性

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聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
高灘處設置「瓊林陸橋」，也有水岸電梯，施工期約半年，造福長者、孕婦及有行動不便需求的市民，能更安全便捷通往河濱公園。記者江婉儀／攝影
高灘處設置「瓊林陸橋」，也有水岸電梯，施工期約半年，造福長者、孕婦及有行動不便需求的市民，能更安全便捷通往河濱公園。記者江婉儀／攝影

重新堤外道為新北三重、新莊、樹林等民眾通勤行駛的重要道路，但行人要進入河濱公園的路線被快速道路切割，也沒有無障礙設施，高灘處設置「瓊林陸橋」，也有水岸電梯，施工期約半年，造福長者、孕婦及有行動不便需求的民眾，能更安全便捷通往河濱公園。

新北市長侯友宜今出席陸橋啟用典禮。侯友宜表示，此處的車速快，不少民眾要去河濱公園都要跨越馬路，「就是在走虎口」，陸橋做好後要多宣傳，雖然要走遠一點，但長輩不用爬高爬低，也有安全的路線跟空間前往河濱公園，這對南新莊地區很重要。

高灘處長張修銘表示，在建設瓊林陸橋時，向爭取水利署同意於新莊區65橋下新設置瓊林陸橋，溝通費時約半年，且因施工場址下方管線密布，施工過程為閃避重要自來水大幹管，需使用透地雷達精準確認地下管線的位置及深度，以避免造成自來水管線爆裂，引發災害，也增加工程難度。

因陸橋量體龐大，為避免設置而造成大漢溪積淹水，針對該址先疏濬，此外河岸地質條件不良，基樁施作困難，經會同土木、水利、結構及大地等四大公會專業技師團隊，共同研議調整施工方式後，才順利完成工程。

張修銘表示，民眾可由塔寮坑抽水站旁的瓊林陸橋暢行至西盛環保河濱公園，不論是來運動、散步或騎乘自行車欣賞河濱風光，都是絕對安全且友善的通行道路。未來溫仔圳重劃區建設完成後，瓊林陸橋對於塭仔圳的居民要前往河濱公園會更加方便安全。

新北市議員鍾宏仁建議，電梯端的道路車速很快，也有畫紅線，但目前沒有避車彎或是臨停區，如果民眾有接送需求，或是想讓嬰兒車、輪椅族下車，除了違規也有危險，認為可以做此規畫，另外現場的指標沒有寫很清楚，應該要清楚說明前往河濱公園方向。

新北市長侯友宜今出席瓊林陸橋啟用典禮。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今出席瓊林陸橋啟用典禮。記者江婉儀／攝影
高灘處設置「瓊林陸橋」，也有水岸電梯，施工期約半年，造福長者、孕婦及有行動不便需求的市民，能更安全便捷通往河濱公園。記者江婉儀／攝影
高灘處設置「瓊林陸橋」，也有水岸電梯，施工期約半年，造福長者、孕婦及有行動不便需求的市民，能更安全便捷通往河濱公園。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今出席瓊林陸橋啟用典禮，視察陸橋狀況。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今出席瓊林陸橋啟用典禮，視察陸橋狀況。記者江婉儀／攝影
高灘處設置「瓊林陸橋」，也有水岸電梯，施工期約半年，造福長者、孕婦及有行動不便需求的市民，能更安全便捷通往河濱公園。記者江婉儀／攝影
高灘處設置「瓊林陸橋」，也有水岸電梯，施工期約半年，造福長者、孕婦及有行動不便需求的市民，能更安全便捷通往河濱公園。記者江婉儀／攝影

侯友宜 行人 長輩

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