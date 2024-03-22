北市臨時會確定流會藍議員才出現 民進黨團批：荒腔走板

台北市議會今召開臨時會，討論要不要開、何時開兒虐案與台智光弊案專案報告，但國民黨團未出席而流會。改為談話會後，藍營議員紛紛出席，引發民進黨團不滿集體退席並舉辦記者會，批評國民黨玩兩面手法，故意讓會議流會，第一次在議會看見這麼荒腔走板的戲碼，讓民意代表變成黨意議員。

黨團總召簡舒培表示，所有國民黨議員都在議會內，為何不到議事廳簽到？連第一時間跳出來爆料的陳炳甫、抱不平的鍾沛君都放棄臨時會，不顧民意只顧黨意，惡意流會。議員應該要為兒少發聲，很遺憾看到國民黨北市黨部主委黃呂錦茹現身在台北市議會，壓制所有議員不讓其簽到，以黨領政，百年來迂腐、令人唾棄。

簡舒培說，議長宣布臨時會流會的瞬間，陳炳甫、鍾沛君與闕枚莎3人瞬間出席，當民進黨團要求重啟臨時會時，陳炳甫甚至大喊「就已經流會了」，國民黨團就是要護航蔣萬安不到議會來報告，北市府還偷偷摸摸以臨時會之名送專案報告到議員辦公室，形溯關心兒少、對剴剴案檢討完成的形象，大玩兩面手法、政治操作。

簡舒培還秀出停車場照片，包括陳炳甫、闕枚莎、柳采葳、詹為元、李芳儒、鍾沛君、吳志剛、曾獻瑩、徐弘庭等人的座車都停位置上，人在議會內為何不出席簽名臨時會。

幹事長鍾佩玲說，國民黨團技術性杯葛流會，難道替剴剴討公道、補足社會安全網、保護孩子不重要嗎？副總召張文潔表示，議題早就通知議員要開會，國民黨議員寧可上節目也不願意出席會議，到底有沒有把民意放前面？

「在議會多年第一次看見這麼荒腔走板的戲碼！」議員許淑華說，等4月8日開議後提案，還要1個多月才能專案報告，兒虐案應該要中央、地方一起扛，連中央都在立法院開會檢討，要求北市府開專案報告補足漏洞很過份嗎？蔣萬安不要只會拿「三寶爸」當作糖衣擦脂抹粉，應面對社會大眾、面對議會監督，別擺爛兒少權益。