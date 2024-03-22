清明掃墓車流壅塞 淡水警規劃墓園周邊交通疏導措施
下個月4日是清明節連續假期，預估新北市淡水、三芝區各墓園周邊交通，將會出現庸塞情況。為因應車流量驟增，造成車流壅塞，淡水警分局規劃從明天開始到下個月7日每周六日，派員於各墓園周邊進行相關交通疏導措施，以利疏解車流壅塞。
淡水警分局表示，清明節是國人慎終追遠重要的民俗節日，清明節當天適逢連續假期，轄內淡水、三芝地區各墓園多分布於北新路（市道101線）沿線山區，道路狹窄且替代道路匱乏，預估加上3月底天元宮吉野櫻綻放，預期賞櫻、掃墓人潮湧現，周邊車流量恐會驟增。
為因應各區墓園周邊交通壅塞，淡水警方規劃從這月23、24、30、31日及4月4（清明節）、5、6、7等日，派員於淡水、三芝地區掃墓周邊道路，進行交通疏導措施。
淡水警分局表示，各墓地周邊交通管制措施包括，交管期間視當日北新路車流量狀況，適時啟動管制，除禁止掃墓車輛由淡金、北新路口進入北新路，並設車輛分流改道指示牌面，引導車輛由奎柔山路（北8線）、大湖路（北7線）分流上山，當地居民可憑證明文件不予管制。
同時，北海福座墓園區停車場滿載時，於入口處管制掃墓車輛進入，民眾得遵從執勤及現場工作人員引導，自北新、大湖路口右轉至大湖路單側沿線臨時停車，並由園區內派遣接駁公車沿路接送。
另外，為紓解北新路（市道101線）下山壅塞，請掃墓民眾多加運用替代道路，如淡水區奎柔山路（北8線）、三芝區大湖路（北7線）及北3線（往臺北市方向）分散車流；北新路下山車流量大時，一律在淡金、北新路口右轉淡金路（管制直行與左轉），往台北市方向車輛請行駛至淡金路、新市一路口再行迴轉，以避免北新路車流回堵，導致交通壅塞。
淡水警分局呼籲，民眾多利用各墓園區接駁專車及大眾公共運輸系統前往，出發前先行洽詢各墓園區相關動線，如自行駕車請配合員警及交管人員指揮。清明掃墓及連續假期間，淡水、三芝地區交通狀況，可收聽警察廣播電台與查看轄內CMS路況資訊，或致電淡水警分局勤務指揮中心（02）2622-4330、興華派出所（02）2637-1851查詢相關交管訊息及路況資訊。
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