新北有938億土地沒人繼承 清明節市府進墓地協辦登記

全台許多土地地主過世後，後代子孫因故未繼承，導致成無主地，新北市地政局統計境內共有12萬筆土地、約3千6百多公頃尚未有人繼承，總公告現值超過938億元，地政局為使土地活化使用，將趁清明連假民眾掃墓之際前往墓地等祭祖場所，呼籲民眾辦理繼承。

新北市地政局統計，新北29行政區，最高價值土地無人繼承落在新店區，共有面積302公頃土地尚未繼承，以公告現值計算，總價值達118億6千多萬元，為新北市未繼承土地公告現值排行第一。

另外坪林區共有570多公頃的土地尚未繼承，為新北市未繼承土地面積第一。總計新北市共有12萬筆土地、約3千6百多公頃尚未有人繼承，總公告現值超過938億元。

新北市地政局為加強繼承登記宣導，近期各地政事務所的行動服務隊及地政專車，紛紛前進各處墓園、墓地、生命紀念館、市民活動中心辦理多場諮詢協助民眾辦理繼承登記。

新北市地政局地籍科長王珮榕表示，為協助民眾儘速辦理繼承登記，各地政事務所服務中心均提供未辦繼承登記臨櫃諮詢，時值清明節，許多民眾追思先人掃墓祭祖，規劃行動專車直進墓園、墓地進行繼承登記宣導，讓民眾了解繼承登記該如何辦理，如新店地所將於3月26日至新店區五城花園公墓、新莊地所將於3月30日至新莊生命紀念館、淡水地所將於3月30日至淡水第一公園化公墓。

王珮榕指出，各地所的行動服務隊也會分別前往鶯歌區永昌市民活動中心、河濱第二市民活動中心、三重區勞工中心等處，提供繼承登記諮詢服務，民眾有相關問題可向各地政事務所洽詢，保障自身繼承權利。