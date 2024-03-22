快訊

黃仁勳率30多家新創拚技術軍火 台廠能度過完美風暴？

立院登太平島江啟臣領軍 韓國瑜未報名避與蔡英文較勁

整理／央行升息半碼！對民眾荷包五大影響一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北有938億土地沒人繼承 清明節市府進墓地協辦登記

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
地政事務所同仁及志工為民眾解說如何辦理登記繼承。圖／新北市地政局提供
地政事務所同仁及志工為民眾解說如何辦理登記繼承。圖／新北市地政局提供

全台許多土地地主過世後，後代子孫因故未繼承，導致成無主地，新北市地政局統計境內共有12萬筆土地、約3千6百多公頃尚未有人繼承，總公告現值超過938億元，地政局為使土地活化使用，將趁清明連假民眾掃墓之際前往墓地等祭祖場所，呼籲民眾辦理繼承。

新北市地政局統計，新北29行政區，最高價值土地無人繼承落在新店區，共有面積302公頃土地尚未繼承，以公告現值計算，總價值達118億6千多萬元，為新北市未繼承土地公告現值排行第一。

另外坪林區共有570多公頃的土地尚未繼承，為新北市未繼承土地面積第一。總計新北市共有12萬筆土地、約3千6百多公頃尚未有人繼承，總公告現值超過938億元。

新北市地政局為加強繼承登記宣導，近期各地政事務所的行動服務隊及地政專車，紛紛前進各處墓園、墓地、生命紀念館、市民活動中心辦理多場諮詢協助民眾辦理繼承登記。

新北市地政局地籍科長王珮榕表示，為協助民眾儘速辦理繼承登記，各地政事務所服務中心均提供未辦繼承登記臨櫃諮詢，時值清明節，許多民眾追思先人掃墓祭祖，規劃行動專車直進墓園、墓地進行繼承登記宣導，讓民眾了解繼承登記該如何辦理，如新店地所將於3月26日至新店區五城花園公墓、新莊地所將於3月30日至新莊生命紀念館、淡水地所將於3月30日至淡水第一公園化公墓。

王珮榕指出，各地所的行動服務隊也會分別前往鶯歌區永昌市民活動中心、河濱第二市民活動中心、三重區勞工中心等處，提供繼承登記諮詢服務，民眾有相關問題可向各地政事務所洽詢，保障自身繼承權利。

三重 坪林 新北 淡水 清明節 繼承人

延伸閱讀

昨與林右昌談新北建設 侯友宜曝約3個月定期會面原因

清明時節掃墓祭祖 「一動作」告慰先人

新泰塭仔圳重劃區 30米寬領航路26日通車

今與林右昌閉門談新北建設 侯友宜盼中央地方每3月定期會面

相關新聞

新泰塭仔圳重劃區 30米寬領航路26日通車

面積達397公頃的新北市新泰塭仔圳重劃區正進行基礎建設工程，其中包括一條接通新北大道及中環路，1.2公里長、30米寬的領...

「剴剴案」臨時會開不成 蔣萬安：書面報告今送議會

台北市議會下午召開臨時會，討論民進黨團、民眾黨團要求台北市長蔣萬安進行「剴剴案」、警用監視器案的專案報告，但國民黨團「不...

新北有938億土地沒人繼承 清明節市府進墓地協辦登記

全台許多土地地主過世後，後代子孫因故未繼承，導致成無主地，新北市地政局統計境內共有12萬筆土地、約3千6百多公頃尚未有人...

林右昌會侯友宜 允重大建設加速審

內政部長林右昌昨拜會新北市長侯友宜，雙方聚焦蘆洲南北側整開區審議進度及新北市相關重大建設補助等議題，也達成加速審議共識。...

通車盼30年 環狀線南北段剩3標

台北捷運環狀線北環段CF690C區段標昨天開工，是北市段第一個區段標開工，南北環還有北環段2標、南環段1標尚未標出。市長...

北捷未來車廂6特色

台北捷運未來將引進「韓國樂鐵電聯車」，有6大特色亮點，包括全車廂一字型座椅，乘車空間更寬敞、增大車門退縮區、第1、6節車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。