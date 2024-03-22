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8層以上建物須公安申報 北市：未完成7月起裁罰

中央社／ 台北22日電

北市建管處今天表示，依規定8層樓以上建物應辦理公共安全檢查申報，7月起將裁罰有設管委會未申報公安檢查的大樓，明年起要求6、7層樓建物也應納入申報，維護住戶安全。

台北市建築管理工程處發布新聞資料指出，依據內政部現行公共安全檢查申報規定，16層樓以上大樓每2年申報1次、8至15層樓建物每3年申報1次、6至7層樓建物每4年申報1次，期限為每年1月至3月31日止。

建管處表示，明年起要求6至7層樓的大樓應辦理公共安全申報，大樓公安檢查項目包含直通樓梯、安全梯、避難層出入口、升降設備、避雷設備、緊急供電系統。

建管處指出，8層樓以上集合住宅大樓去年已納入辦理建物公共安全檢查申報場所，並配合各項輔導措施為原則執行至今，全市8層樓以上大樓共1305處，包含有設管委會1096處、未設管委會209處。

建管處表示，今年7月起針對有設管委會未申報公共安全檢查的大樓開罰，裁罰金額為新台幣1000元至5000元；未設管委會的大樓且未申報公安檢查，可依建管法裁罰6萬元至30萬元。

建管處指出，所有權人有責任維護建物使用安全，並確保公共區域逃生避難動線暢通無阻，包含走廊及樓梯間不得堆放雜物妨礙逃生、常閉式防火門不得敞開或有閉合不全、損壞影響防火避難等狀況。民眾可至建管處官網了解建物公共安全申報的懶人包資訊。

建管處表示，應申報卻未申報公共安全檢查大樓應於7月1日前盡速申報以免受罰，民眾有建物公共安全檢查及申報問題，可撥市民熱線1999諮詢。

公安 北市 安檢 建築 管委會

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