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新泰塭仔圳重劃區 30米寬領航路26日通車

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
塭仔圳領航路將於本月26日下午通車。圖／新北市地政局提供
塭仔圳領航路將於本月26日下午通車。圖／新北市地政局提供

面積達397公頃的新北市新泰塭仔圳重劃區正進行基礎建設工程，其中包括一條接通新北大道及中環路，1.2公里長、30米寬的領航路，該路段即將在本月26日舉辦通車典禮，可有效紓解新莊中正路龐大車流，新北市地政局表示，領航路納入人本交通規劃於路口設置行人庇護島、行穿線退縮，兼顧車行順暢與行人安全。

領航路是塭仔圳重劃工程首條30米寬大道，地方民眾引頸期盼盡快通車，但近年因疫情、缺工缺料等大環境影響，再加上塭仔圳地勢低漥產生積水問題，工程進度受到反覆抽水、土壤需曝曬而有所延宕，且年初時令進入秋冬持續多雨，工程施作受許多阻礙。

領航路經多次推遲通車時間，終於趕在本月26日通車，地政局表示，道路地基土壤必須乾燥才能滾壓夯實，土質須曝曬10至14天才可達到施作路基的乾燥程度，否則將導致路基不穩，未來道路可能坍軟變形，甚至影響行車安全，為保障民眾行車安全，工程施作不得不審慎進行。

新北市議員李宇翔表示，目前泰山聯外道路只有泰林路及明志路，領航路通車將舒緩泰山、五股地區交通現況給予肯定。地政局表示，領航路雙向設置雙向共4線道，限速50公里，兩側均設人行道及自行車道，路上也設置多個行人庇護島、行穿線退縮，另外領航路更直通輔大醫院急診室，有效減少救護車繞行時間。

塭仔圳領航路銜接中環路與新北大道。圖／新北市地政局提供
塭仔圳領航路銜接中環路與新北大道。圖／新北市地政局提供
領航路施工期間因時常下雨導致土質含水量太高，路基工程無法順利施作，土質須曝曬10至14天才可達到施作路基的乾燥程度。圖／新北市地政局提供
領航路施工期間因時常下雨導致土質含水量太高，路基工程無法順利施作，土質須曝曬10至14天才可達到施作路基的乾燥程度。圖／新北市地政局提供

塭仔圳 新北 行人 重劃區

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