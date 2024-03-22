通車盼30年 環狀線南北段剩3標

台北捷運環狀線北環段CF690C區段標昨天開工，是北市段第一個區段標開工，南北環還有北環段2標、南環段1標尚未標出。市長蔣萬安強調，會跟潛在廠商多溝通，尤其南環段因木柵路的路幅比較窄、並不寬，為最艱巨工程。

在地里長表示，他從年輕時等到現在已快30年，盼南北環快招標出去，期待快一點通車。

蔣萬安昨上午出席北環段CF690C區段標開工典禮表示，這次是很重要的里程碑，捷運工程是未來北台灣公共工程重要的基礎建設，所以上任之後非常重視，尤其捷運網絡布建是城市的心血管系統，非常重要，能夠打通城市的任督二脈。

CF690C區段標全長約2.7公里，去年12月由皇昌營造以102億元得標，工程從新北三重集賢路五華國小附近的Y23站起往東，以潛盾隧道穿越淡水河下方，循重陽橋側經士林區社子社正公園設置Y24站，再穿越基隆河至中正路士商路口西側袋式儲車軌止。

捷運局長鄭德發表示，本區段標工程因要穿越淡水河與基隆河，施工風險及挑戰性極高，施工期間可能會遭遇浮木、及社子地區人行陸橋、士林百齡橋的地下基樁衝突。不過未來北環段完工，將大幅縮短雙北旅運時間，如從新北產業園區站到士林站原來32分鐘，將減少為20分鐘，到劍南路站將由原來49分鐘縮短為28分鐘。

但環狀線南北環段共有8個土建區段標，至今仍有3標尚未招標出去，導致通車時間遲遲未定。

蔣萬安表示，希望不會影響南北環通車時間，並重申希望照規畫期程跟進度進行，甚至加快，可能遭遇困難包括缺工缺料、原物料上漲等。

蔣萬安舉例，南環段還剩1個標未標出去，就是因為木柵路路幅比較窄、並不寬，又緊鄰民宅，會持續找很多潛在廠商溝通、協調。

在地福安里長謝文加說，他從年輕就聽北環段要蓋了，每次選舉就有議員出來喊，至少已經等了20、30年，這次有1標開工很開心，但還有2標還沒招標出去，希望市長蔣萬安加把勁，讓北環段盡快通車；社園里長陳飛熊說，盼市府努力讓北環段快通車。