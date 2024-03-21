「銀」在起跑點 海洋科大邀長者與大學生同樂

為了要照顧社區長者，營造青少年與社區銀髮族的良好互動，位於新北市淡水新市鎮當中的台北海洋科技大學健康促進與銀髮保健系今(21)日舉辦「銀」在起跑點，健康促進活動，邀請到鄰近社區長輩一起來與大學生玩趣味比賽，同時也讓長輩們活動身體運動健康樂活。

台北海洋科技大學健保系主任任曉晶表示，這次活動對接到系上營造在地關懷，青銀樂活俱樂部的係列課程，希望透過大學社會責任USR以「在地需求」為出發，安排許多學生與銀髮長輩一起學習，一起同樂，經過大學生與老師設計出許多針對長輩鍛鍊身心靈的趣味遊戲，加強對於銀髮族的各項健康指標，將資源有效連結，又把專業知識帶入社區，成就青年學子與和社區長者「青銀共融」的美好畫面。

活動現場不僅是有大學師生帶著長者跟著音樂律動跳舞，還準備許多的趣味遊戲來闖關。

沙崙里長彭瑀筑表示，來到學校當中不僅是感受到年輕氣息，更看到現在大學生的用心服務，透過大學師生主動連結社區展現「在地關懷」，讓阿公阿嬤們感受到大學生的青春活力，幫助社區中高齡長者，健康整合式數位科技，量測與評估，提供長者良好的運動，達到延緩失能健康老化活躍老化的快樂生活。