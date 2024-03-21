快訊

新竹市林智堅時期前科長疑收百萬賄款 廠商與前科長收押禁見

陳重文涉貪交保再開羈押庭「捉放曹」 法官裁定羈押禁見

「銀」在起跑點 海洋科大邀長者與大學生同樂

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
台北海洋科技大學健康促進與銀髮保健系舉辦「銀」在起跑點，讓長輩們活動身體運動健康樂活。 圖／紅樹林有線電視提供
台北海洋科技大學健康促進與銀髮保健系舉辦「銀」在起跑點，讓長輩們活動身體運動健康樂活。 圖／紅樹林有線電視提供

為了要照顧社區長者，營造青少年與社區銀髮族的良好互動，位於新北市淡水新市鎮當中的台北海洋科技大學健康促進與銀髮保健系今(21)日舉辦「銀」在起跑點，健康促進活動，邀請到鄰近社區長輩一起來與大學生玩趣味比賽，同時也讓長輩們活動身體運動健康樂活。

台北海洋科技大學健保系主任任曉晶表示，這次活動對接到系上營造在地關懷，青銀樂活俱樂部的係列課程，希望透過大學社會責任USR以「在地需求」為出發，安排許多學生與銀髮長輩一起學習，一起同樂，經過大學生與老師設計出許多針對長輩鍛鍊身心靈的趣味遊戲，加強對於銀髮族的各項健康指標，將資源有效連結，又把專業知識帶入社區，成就青年學子與和社區長者「青銀共融」的美好畫面。

活動現場不僅是有大學師生帶著長者跟著音樂律動跳舞，還準備許多的趣味遊戲來闖關。

沙崙里長彭瑀筑表示，來到學校當中不僅是感受到年輕氣息，更看到現在大學生的用心服務，透過大學師生主動連結社區展現「在地關懷」，讓阿公阿嬤們感受到大學生的青春活力，幫助社區中高齡長者，健康整合式數位科技，量測與評估，提供長者良好的運動，達到延緩失能健康老化活躍老化的快樂生活。

大學生 長輩

延伸閱讀

嘉義縣中埔社區公共托育家園 3月23日起開始招生15人

新北四技二專技優保送31人 樟樹實中康思賢上台科大

富山縣一旅館遭神戶大學生惡搞 校方發致歉文

2張彩券中1張！2大學生合資88元中97萬 保管人翻臉獨佔稱「代買」

相關新聞

平溪複合式防救災演練 公私協力提升應變能力

平溪區公所今(21)日舉辦「113年平溪區複合式災害防救演練」，由天燈災情演練揭開序幕，模擬119派遣中心接獲民眾報案對話，由119派遣中心了解狀況，電話引導民眾先行安全避難後，派遣消防車抵達現場撲滅火勢，接下來的演練更是結合防災企業，偵水志工等民間力量，公私協力為平溪防救災盡一份心力。

「銀」在起跑點 海洋科大邀長者與大學生同樂

為了要照顧社區長者，營造青少年與社區銀髮族的良好互動，位於新北市淡水新市鎮當中的台北海洋科技大學健康促進與銀髮保健系今(21)日舉辦「銀」在起跑點，健康促進活動，邀請到鄰近社區長輩一起來與大學生玩趣味比賽，同時也讓長輩們活動身體運動健康樂活。

草山御賓館古蹟修復中 北市文化局拍「重生」記錄片

已有百年歷史的直轄市定古蹟「草山御賓館」去年進行修，預計2026年3月完工。北市文化局今舉辦「再見草山御賓館-重生Par...

腦麻參選人語速慢想延長政見發表遭拒 北市邀專家會商

台北市第一選區（士林、北投）立委候選人賴宗育為腦性麻痺患者，2024選舉期間政見發表時，要求延長發表時間，卻遭北市選委會...

春遊三鶯月底展開 陶博館邀民遊歷慢時光

「2024春遊三鶯」活動將自3月29日至5月31日舉行，新北市鶯歌陶博館推出輕巧可愛的小《花伴》梅甕，粉紅、湖水藍釉色2...

衛福部控無訪視「剴剴」 新北駁：中央系統有紀錄

衛福部社家署今在行政院會報告列出「剴剴」案情與服務時序表，提出新北社會局樹鶯社福中心、兒福聯盟、北市社會局居托中心等3單...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。