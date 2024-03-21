3區段仍流標 蔣萬安：找潛在廠商溝通盼加快南北環完工

受到缺工缺料影響，台北捷運環狀線南北環段，一共有8個土建區段標，至今仍有3個區段標尚未招標出去，台北市長蔣萬安上午出席北環段CF690C區段標工程開工動土典禮表示，對於南北環段還有三個區段標尚未標出去，他希望不會影響南北環通車時間，並重申希望照目前整個規畫期程跟進度進行，甚至加快。

蔣萬安說，希望南北環可以照目前整個規畫期程跟進度進行，甚至加快，但有很多客觀因素包括缺工缺料等、原物料上漲及現實面施工可能遭遇的困難，舉例來講，目前南環段還剩一個標尚未標出去，其實就是因為木柵路的路幅比較窄、並不寬，又緊鄰民宅等，這個技術面問題，會持續溝通、協調。

他認為捷運工程是未來北台灣公共工程重要的基礎建設，他上任後非常重視，南北環段有八個主建標，目前已經有五個區段標已經發包動工，這部分要感謝許多議員，對於整個招標、預算、經費等各方面的支持。

至於今天開工的北環段CF690C區段標是很重要的一個里程碑，也就是在台北路段，第一標的區段標能夠順利動工，目前還剩三個區段標沒有標出去，北環段有二個、南環段有一個標，會繼續地來要求捷運局積極地從解決招標的困境、以及招標條件的精進，持續努力。

蔣說，希望能夠加速整個招標的作業，當然也會持續積極地在走訪很多潛在的廠商，實際了解目前從技術面、還有缺工缺料等因素都會納入未來我們整個招標作業的程序當中。

台北捷運工程局表示，CF690C區段標全長約2.7公里，去年12月由皇昌營造以102億元得標，這個區段標工程從新北三重集賢路五華國小附近的Y23站起往東，以潛盾隧道穿越淡水河下方，循重陽橋側經士林社子社正公園設置Y24站，再穿越基隆河至中正路士商路口西側袋式儲車軌止。

捷運局表示，北環段完工後，將大幅縮短雙北旅運時間，如從新北產業園區站到士林站原來32分鐘，將減少為20分鐘，到劍南路站將由原來49分鐘縮短為28分鐘。