淡水古蹟博物館搭世壯運推走讀 里民專場4月開跑

響應2025雙北世界壯年運動會，新北市立淡水古蹟博物館將於4月到12月推出「淡古動起來，里民壯遊趣」走讀活動，透過運動項目帶里民認識古蹟。

淡水古蹟博物館發布新聞稿表示，將與淡水區里長聯誼會在4月到12月推「淡古動起來，里民壯遊趣」走讀活動。時間是每月第一週及第三週的週二上午9時30分至中午12時，4至6月路線為淡水海關碼頭、淡水紅毛城、得忌利士洋行。

7至9月為滬尾礮臺、淡水海關碼頭、淡水紅毛城；10至12月為滬尾小學校禮堂、淡水木下靜涯舊居、淡水日本警官宿舍。

館長黃麗鈴表示，世壯運是結合文化、觀光及國際交流的綜合性賽會，這次為里民規劃的走讀活動，除了有專業導覽員全程解說外，也將首次與里民分享自調查研究、《臺灣日日新報》、雜誌《五十會》及口述歷史等史料中，有記載的運動或當時的熱門賽事。

里長聯誼會長黃俊雄表示，明年雙北市合力舉辦世壯運，淡水也不能缺席，為了讓運動更有趣，特別安排里民逛古蹟，聆聽古蹟與運動的歷史故事。

館方說，淡水里民優先免費報名，可向戶籍地里長辦公室洽詢，每場次20位，可自由選路線，額滿為止。