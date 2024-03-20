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影／感謝社工努力 侯友宜：委屈、辛苦、苛責我概括承受

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
侯友宜期許社福夥伴將這次虐童致死案的風雨，轉化成面對事情可以更勇敢、更堅毅、更能扛起重責大任且更緊密的社會安全網，他以曾擔任刑警的心情分享時，一度眼眶泛淚。記者侯永全／攝影
侯友宜期許社福夥伴將這次虐童致死案的風雨，轉化成面對事情可以更勇敢、更堅毅、更能扛起重責大任且更緊密的社會安全網，他以曾擔任刑警的心情分享時，一度眼眶泛淚。記者侯永全／攝影

在發生男童剴剴疑遭虐致死案及社工遭上銬畫面曝光後，讓社福團體與社工界士氣低落。新北市政府今天在4月2日社工日前夕，舉辦年度「新北市績優社工暨社政人員表揚典禮」，新北市長侯友宜致詞感謝社工的努力，希望社工朋友不要因為這事件而氣餒，所有社政團體更要連結起來，市長不但做各位後盾，所有委屈、辛苦及苛責，都會概括承受。

侯友宜表示，所有新北市的志工都是新北市的資產與寶貝，在可能發生社會更多事件前，志工幫忙守住。社工朋友不要因這事件而氣餒，所有社政團體更要連結起來，市長不但做志工與社政人員的後盾，市長也是社工體系的一環，志工所有的委屈、辛苦及被苛責，他都會概括承受。侯友宜說「在我心目中，一個人不是一個職位偉大，而是因為他在這個職位所貢獻的價值，市長沒有了不起，市長只不過是一個職位，把職位做好，國家與需要被幫助的弱勢族群需要你們 」。

侯友宜以曾擔任刑警的心情分享說，社工與警察的工作很像，都是在保護別人，他面對夥伴被歹徒反擊而倒下時，自己曾反思「我要不要再做這件事」，他說「我沒有槍傷壓力癥候群，我知道明天依然要上戰場，不是我不害怕，是因為那是我的責任與初衷」。侯友宜期許社福夥伴將這次虐童致死案的風雨，轉化成面對事情可以更勇敢、更堅毅、更能扛起重責大任且更緊密的社會安全網。

獲表揚的新北市績優社工暨社政人員會後開心合影。記者侯永全／攝影
獲表揚的新北市績優社工暨社政人員會後開心合影。記者侯永全／攝影
新北市長侯友宜（左）擔任「新北市績優社工暨社政人員表揚典禮」頒獎人，獲獎社工製作各式趣味道具上台領獎。記者侯永全／攝影
新北市長侯友宜（左）擔任「新北市績優社工暨社政人員表揚典禮」頒獎人，獲獎社工製作各式趣味道具上台領獎。記者侯永全／攝影
新北市政府今天在4月2日社工日前夕，舉辦年度「新北市績優社工暨社政人員表揚典禮」，親友備妥花束準備獻給獲獎社工。記者侯永全／攝影
新北市政府今天在4月2日社工日前夕，舉辦年度「新北市績優社工暨社政人員表揚典禮」，親友備妥花束準備獻給獲獎社工。記者侯永全／攝影

侯友宜 兒福聯盟 社工

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