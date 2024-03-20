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台62線延伸萬金「邁向下個里程碑」 政院通過可行性評估

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
台62線延伸萬里金山，行政院核定通過可行性評估。圖／取自張錦豪臉書
台62線延伸萬里金山，行政院核定通過可行性評估。圖／取自張錦豪臉書

新北市議員張錦豪今天在臉書貼出行政院函覆交通部公文，有關交通部所報台62線七堵延伸萬里金山可行性評估，准予依核定本辦理，認為計畫延伸至萬里之優先路段效益較高，延伸至金山效益較差，請以延伸至萬里作為優先路段先行施作，所需經費240億元，原則同意由公共建設計畫經費支應。

張錦豪說，根據行政院3月19日發文日期的公文，台62線延伸萬里金山，行政院核定通過可行性評估，現正邁向下一個里程碑「綜合規畫」，這是金山萬里鄉親最關心的聯外道路好消息，目前以延伸萬里路段先行施作，經費240億原則同意公共建設經費支應。

張錦豪表示，他幾乎每天開車從汐止出入金山萬里，最佳紀錄曾經一天三進三出北海岸，因此每個彎道每個路口都相當熟悉，但他最怕假日行程，因為假日大武崙必塞以外，遇到連假過年跟清明「大魔王」，是整個北海岸到基隆道路動彈不得。

張錦豪認為，因為經常塞車，居民最擔心有三項考量，急救或長者的就醫轉診延誤怎麼辦？核一與核二如發生事故如何緊急疏散車潮？中央地方大力打造北海岸觀光交通需求怎麼辦？

張錦豪感謝前立委賴品妤、立委員沈發惠在中央爭取台62延伸，如今行政院可行性評估通過，邁向下一個里程碑「綜合規畫」，他們會持續努力還給北海岸鄉親一個安全舒適的交通環境，努力還給北海岸鄉親一個安全舒適的交通環境。

公路局目前台62線規畫兩種推動方式，第一種是優先路段，先推動瑪東系統至萬里景美路，建構萬里交流道，路線總長約4.9公里，道路採雙向四車道規劃，總經費初估約240億元；第二則是全線路廊方案，直接推動由瑪東系統至金山外環道，路線總長12.1公里，道路採雙向四車道，總經費初估525億元。

前立委蔡適應表示，基隆市每逢假日基金公路總是壅塞，所以推動台62線延伸至萬里及金山是地方期待的解決方案，不論是優先路段方案，還是全線路廊方案，都會接近水質水源保護區，他請公路局要繞開水質水源保護區，減少對環境及水源的影響，讓環境影響評估能夠順利通過，這個交通計畫能夠紓解台2線瓶頸路段車潮，並帶動地方產業發展。

蔡適應說，未來可以預期這條延伸道路將成為北海岸的主要道路，公路局要增設直接連通國道3號南下的系統交流道，避免車潮都集中在瑪東系統變換路線，讓交通更順暢。

台62線延伸萬里金山，行政院核定通過可行性評估。圖／取自張錦豪臉書
台62線延伸萬里金山，行政院核定通過可行性評估。圖／取自張錦豪臉書

張錦豪 萬里 金山

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