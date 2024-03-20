大漢溪堤外便道1月完工變7月 議員喊話新北市府「別再拖了」

行政院長陳建仁及立委蘇巧慧等人今天上午到新北市西盛越堤道視察大漢溪治理及堤外便道串聯工程，堤外便道新北市府去年信誓旦旦表示今年1月完工通車，今天視察變成7月中才會通車，議員廖宜琨表示，民眾期待堤外便道盡速通車，「希望新北市府別再拖了！」

新莊區的環漢路往南接樹林與堤外的重新堤外道、環河道路為平行道路，但堤外道路往南到新莊西盛越堤道前道路中斷後，堤外車輛必須越堤匯入環漢路四段繼續往南，造成四、五段車輛壅塞，交通意外不斷。

行政院為改善此區路況及整治大漢溪清疏及河道整理，從2020年投入9億4000萬元在左岸路面舖築後，由水利局鋪設道路。另在右岸花費約10億元辦理高灘地疏浚及河道整理作業，加上其他清運工程等整經費約24億元。

今年7月中左岸7.4公里堤外道路完工後，原走堤外道路車輛無需中斷行駛環漢路，即可走堤外往南到樹林、鶯歌接上鶯歌館前路，有效紓解車流提升行車安全，但新北市府去年表示今年1月完工，如今工期須延至7月中才完工。

新北市議員廖宜琨表示，現今堤外便道匯入環漢路，造成車流壅塞也影響行車安全，民眾多期盼堤外便道盡速通車，但完工日期從去年底延到今年初、現在又要延到7月中，希望新北市府加緊速度趕快完工，工期別一拖再拖。

立委蘇巧慧說，大漢溪堤外便道連結三重至鶯歌，事關三重、新莊、樹林、鶯歌地區的通勤民眾權益。前台北縣長蘇貞昌任內規畫，要連結長17公里的堤外交通，當年蘇貞昌和前縣長周錫瑋接力完成近10公里後，卻剩位於中段樹林區約7公里長的「鐵路橋至柑園大橋段」遲遲未能打通，讓堤外便道「有頭、有尾、沒中間」。

蘇巧慧表示，10幾年來，由於新北市府一直表達有困難，她從2017年開始與前議員陳世榮積極向中央爭取，於2019年成功爭取經濟部水利署核定「大漢溪治理及堤外便道串聯計畫」，獲得行政院前院長蘇貞昌承諾，8.4億工程經費全部由中央全額負擔，今年才得以完成最後的7公里 ，將17公里的堤外便道完整串連。

蘇巧慧說，「鐵路橋至柑園大橋段」左側堤岸侵蝕嚴重、右岸則淤積不斷，她爭取「大漢溪左岸堤防基礎加固工程」、「大漢溪堤外水岸廊道串聯暨周邊環境改善工程」，將大漢溪左岸堤岸加固、整治右岸清淤，並於加固堤岸上，舖設堤外便道，預計今年7月即將通車，打通大漢溪左岸堤外交通。

陳建仁表示，大漢溪流經7個行政區，兩岸已是人口聚落 ，為確保民眾生命財產安全，防洪治水需要加速治理，大漢溪目前已達200年洪水保護頻率標準，都市型河川除須防洪功能，也要兼顧休閒遊憩觀光交通需求，這件事情需要中央跟地方合作。