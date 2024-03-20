黃國昌現身座談 侯友宜拍肩歡迎

侯友宜在總統大選後回歸市政，昨辦板橋區行動治理座談會，上月才鬆口有意參選新北市長的民眾黨不分區立委黃國昌也現身。黃國昌說，前2天與侯市長聯繫希望能出席聽基層里長心聲，「若新北市政有需要幫忙，在國會一定義不容辭、全力以赴，非常感謝市長答應了」，侯拍肩說「歡迎」，展現君子風度。

距2026選舉還有一段時間，黃國昌日前參加五泰輕軌地方說明會，連跑蘆洲、泰山場，他出席時說「我是來聽地方意見，來跟大家學習」。昨天又現身板橋座談，也是首次出席行動治理座談會，引起矚目，區域立委參加行動治理常見，不分區立委出席行動治理相對罕見。

黃國昌昨受訪先是大讚侯友宜施政認真用心，隨後說「目前我的責任區在新北市，只要在立院時間允許，我希望能夠來參與」。黃也說，侯友宜就是新北的大家長，展現一定風度與高度，在城市治理上不分黨派。

座談會上，侯友宜與在場里長逐一打招呼，也笑著走向黃國昌，一邊握手、拍肩，一邊說「歡迎歡迎！」現場未飄硝煙味，雙方展現君子風度，也不免引發藍白合聯想。

黃國昌當過汐止選區立委，戶籍在新北市，板橋也設立服務處，每周二、四提供法律服務。黃國昌團隊也持續加強組織面經營，其服務處副主任陳語倢近期持續拜訪板橋區里長，目前拜訪進度已進行到一半，預計4月底前會完成126個里長的拜訪行腳。

民眾黨地方人士表示，黃國昌地方團隊過完年後已在板橋展開跑組織行動，也拜訪許多板橋地方里長，板橋 作為新北的首都，同時也是黃的總部所在地，優先了解板橋的市政問題是首要目標，之後也會到新北其他選區，深入基層、持續深耕。