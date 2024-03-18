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北市推結核菌免費篩檢 高風險族群送200元禮券

中央社／ 台北18日電

台北市衛生局統計，市民結核病發生率已降至每10萬人口20.2人，為進一步防治此傳染病，今年起除提供血液透析病人等高風險對象免費篩檢，還會發送新台幣200元等值商品禮券。

台北市衛生局長今天舉行記者會，由局長陳彥元宣布推動「高風險族群篩檢與及早治療」，盼鼓勵民眾參與潛伏結核感染篩檢，以及時找出潛在病原並徹底消除此傳染病。

衛生局說明，結核菌可透過空氣及飛沫傳染，一般人若感染但免疫力足夠時，可控制不發病，也不具傳染性，稱為潛伏結核感染（LTBI），但終生有5%至10%機會發病。

此外，慢性腹膜透析或血液透析病人、血糖控制不佳的糖尿病患者、慢性阻塞性肺病患者、愛滋感染者等高風險族群，結核病發病風險為一般民眾1到25倍。

衛生局統計，台北市結核病發生率已從民國94年每10萬人口52.9人，降至111年的每10萬人口20.2人，降幅達61.8%。

為進一步防治此傳染病，衛生局呼籲高風險對象，前往22家合約醫院進行免費抽血篩檢，完成後由醫院發給新台幣200元等值商品禮券，若為潛在感染者也會給予1到9個月預防性投藥，可有效降低90%以上發病機會。

衛生局指出，結核病是一種慢性病，除了持續咳嗽外，還會導致胸痛、食慾不振、發燒甚至咳血，被衛福部疾管署列為第3類法定傳染病，治療方式通常需要持續規則服藥6個月。

傳染病 衛生局 風險

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