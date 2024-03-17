石門跌破4成翡翠日援85萬噸 北水處幕後功臣做這事保水

石門水庫蓄水率跌破4成，翡翠水庫目前每天支援石門約85萬噸用水，翡翠目前蓄水量82%。為打造永續供水城市，幕後功臣之一的台北自來水事業處，95年起執行「20年供水管網改善及管理計畫」， 截至目前已汰換逾2600公里管線，漏水率由94年26.99％降至10.71％。此計畫執行完後，「供水管網改善及管理精進計畫」將於2025年接續啟動，力拚2034年漏水率降至7%以下。

北水處表示，下一個計畫屆時與94年相比，每天將可節省約57萬公噸的水資源，相當於一年即省下翡翠水庫6成的容量、也相當於供給全台北市250天的用水！

北水處長范煥英表示，省下一滴水或許對大多數民眾而言，很難有十分實質的感受，但為讓台北市民不缺水，還希望讓其他縣市民眾也能用水無虞，所以推動管網改善及精進計畫，減少漏水所省下的水源，不僅能減輕石門水庫負擔，使石門水庫再調度支援桃竹地區用水，確保竹科高科技產業用水無虞，做台灣經濟實力的支持後盾。

范煥英說，節水節能已是全民運動與共同目標，身為自來水主管機關更是責無旁貸，歷經20年努力即將於明年完成階段性任務，目前已累計汰換超過2600公里管線，每年漏水率從94年26.99％降至目前10.71％，每年省下6成的翡翠水庫容量，明年將繼續啟動10年汰換管線計畫，編列150億元，為看不見的地下工程繼續努力，目標將漏水率降至7%以下。

北水處表示，他們的供水範圍除了為北市之外，另包括新北市三重、新店、中永和及汐止部分地區，最近正逢枯水期，北水處常態支援板橋、土城、樹林、新莊、泰山、蘆洲、五股、淡水、八里、深坑等地區，肩負供應大台北地區6百萬人用水之重任，每日供水量約255萬噸，其中包括支援台水約85萬噸用水。