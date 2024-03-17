石門跌破4成翡翠日援85萬噸 北水處幕後功臣做這事保水
石門水庫蓄水率跌破4成，翡翠水庫目前每天支援石門約85萬噸用水，翡翠目前蓄水量82%。為打造永續供水城市，幕後功臣之一的台北自來水事業處，95年起執行「20年供水管網改善及管理計畫」， 截至目前已汰換逾2600公里管線，漏水率由94年26.99％降至10.71％。此計畫執行完後，「供水管網改善及管理精進計畫」將於2025年接續啟動，力拚2034年漏水率降至7%以下。
北水處表示，下一個計畫屆時與94年相比，每天將可節省約57萬公噸的水資源，相當於一年即省下翡翠水庫6成的容量、也相當於供給全台北市250天的用水！
北水處長范煥英表示，省下一滴水或許對大多數民眾而言，很難有十分實質的感受，但為讓台北市民不缺水，還希望讓其他縣市民眾也能用水無虞，所以推動管網改善及精進計畫，減少漏水所省下的水源，不僅能減輕石門水庫負擔，使石門水庫再調度支援桃竹地區用水，確保竹科高科技產業用水無虞，做台灣經濟實力的支持後盾。
范煥英說，節水節能已是全民運動與共同目標，身為自來水主管機關更是責無旁貸，歷經20年努力即將於明年完成階段性任務，目前已累計汰換超過2600公里管線，每年漏水率從94年26.99％降至目前10.71％，每年省下6成的翡翠水庫容量，明年將繼續啟動10年汰換管線計畫，編列150億元，為看不見的地下工程繼續努力，目標將漏水率降至7%以下。
北水處表示，他們的供水範圍除了為北市之外，另包括新北市三重、新店、中永和及汐止部分地區，最近正逢枯水期，北水處常態支援板橋、土城、樹林、新莊、泰山、蘆洲、五股、淡水、八里、深坑等地區，肩負供應大台北地區6百萬人用水之重任，每日供水量約255萬噸，其中包括支援台水約85萬噸用水。
為期10年的「供水管網改善及管理精進計畫」將於2025年啟動，北水處說，預期可提升自來水本土產業的技術實力、創造就業機會；預計於2034年底計畫完成後，將漏水率降至7%以下，大幅降低碳排與減少耗能；屆時智慧化的供水管網可更加穩定民生供水、提高對周邊地區支援能力，打造永續供水的未來城市。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言