新北龍年主燈移北大特區 20日點燈

2024新北燈會在本月3日結束，其中最吸睛的龍年主燈已移至新北市北大特區萬坪公園，外觀已安裝完成，正在做測試最後階段，預計在20日晚間6時點燈。

每年民政局主辦的新北燈會結束後主燈會移至其他行政區展覽，前年虎年主燈移置淡水、去年兔年主燈移置五股夏綠地公園，今年的12米龍年主燈，則落腳北大特區萬坪公園。

龍年主燈目前已安裝在樹林區佳園路與桃子腳路口的萬坪公園內，面部朝向佳園路，南園里長李培鈺說，目前正在趕工木棧道及燈光安裝、測試，測試完後即可點燈。

樹林區長洪崇璉說，龍年主燈正加緊安裝測試作業，20日6點首次點燈，每晚預計點燈時間為6至9時，點燈時間將隨著夏令或冬令不同微調。

移置的龍年主燈持續有七彩燈光及音樂效果，但取消噴乾冰吞雲吐霧感，很多民眾都很期待，表示要到樹林再看一次龍年主燈。