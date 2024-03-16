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龍年主燈移北大特區 區長曝點燈在下周
2024新北燈會在本月3日結束，其中最吸睛的龍年主燈已移至新北市北大特區內的萬坪公園，目前外觀已安裝完成，南園里長李培鈺表示，目前正再做測試最後階段，樹林區長洪崇璉表示預計在周三傍晚6點首次在北大點燈。
每年由新北市民政局主辦的新北燈會，燈會結束後主燈將移至其他行政區展覽，前年虎年主燈移置淡水、去年兔年主燈移置五股夏綠地公園，今年的12米龍年主燈，則落腳北大特區萬坪公園。
龍年主燈目前已安裝在樹林區佳園路與桃子腳路口的萬坪公園內，面部朝向佳園路，南園里長李培鈺說目前正在趕工木棧道及燈光安裝、測試，測試完約是下周二，預計周三可點燈。
樹林區長洪崇璉說，目前龍年主燈正加緊安裝測試作業，預計周三晚間6點首次點燈，每晚預計點燈時間為6點至9點，點燈時間將隨著夏令或冬令時間進行微調。
移至北大後的龍年主燈持續有七彩燈光及音樂效果，但取消噴乾冰吞雲吐霧感。而民眾對於龍燈移置北大特區都相當興奮，紛紛表示要到樹林再看一次龍燈。
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