瑞芳深澳路道路、門面優化 要投入千萬元改善
瑞芳區通往深澳漁港的主要道路深澳路年久失修，且路口現況車道配置不佳，不利行車安全及大車轉入，加上未設置人行道，造成人車爭道等危險情形，國家前瞻計畫預計投入千萬元經費改善，並舉行地方說明會，初步說明工程計畫並聽取地方的聲音，盼能兩全其美。
瑞芳區深澳漁港為近海漁業重要港口，也是觀光漁港，遊客眾多具重要觀光休憩效益，假日常常是人車擠得水洩不通，不過主要道路深澳路，年久失修讓地方詬病。
瑞芳區區長楊勝閔說，深澳路道路改善配合國家前瞻計畫推動，期望給予當地居民及遊客，交通設施友善且優質之公共活動道路通行空間，今天向當地居民初步說明計畫內容，包括路口門面改善，路面平整，人行道設置，進一步希望甚至可以電桿下地，讓整體道路和觀光品質都能有所提升。
深澳里里長賴孟宏表示，從台2線要轉進深澳路的路口，因車道配置不利行車安全，所以大客車要駛入時顯得很困難，加上路面長達一公里的路段，已經十幾年沒有刨鋪，路面龜裂，下陷，截水溝銜接面高差，都不利於人車通行，現在政府有意要來改善，地方都樂觀其成。
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