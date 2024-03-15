高接梨災損 新北受理救助申請

受今年1月連續幾波寒流影響，新北市高接梨3月初陸續出現授粉不良、著果率低狀況，新北市農業局表示，經桃園區農改場、農糧署北區分署到淡水、三芝及金山果園勘查災損，公告為天然災害現金救助地區，救助額度為每公頃6萬2000元，受害農民可在3月22日前洽各公所申請。

新北市高接梨種植面積為10.51公頃、年產量約4萬7750公斤，主要產於淡水、三芝、八里等北海岸地區。農業局說明，1月時遇到連續寒流低溫，市府立即啟動查報機制。

勘查當天到5處梨園，初步統計，高接梨穗農損換算面積1.37公頃，受害果農表示，近期就是開花結果期，先前已將高接梨穗嫁接到枝頭上，正常來說早該陸續結果，但近期梨樹枝頭上只有零星梨花，甚至長出葉子沒有結果，判斷是受年初時幾波寒流接連來襲，影響接穗成果，導致無法順利開花，著果率低。

為讓農民能得到更多保障，農業局表示，農業部另開辦「梨農作物保險」，承保風險涵蓋寒害及颱風豪雨，農業部補助二分之一保費，市府再加碼補助四分之一保費，颱風豪雨型保險投保至3月31日截止。