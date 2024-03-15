平溪天燈納管？侯友宜：推自治條例

新北市長侯友宜昨前進平溪、瑞芳區辦行動治理座談，平溪有里長建議推動天燈標章，收取天燈永續發展費與天燈肇災補償基金，強化天燈管理。侯友宜說，天燈是平溪重要產業，對地方居民帶來影響，將全力推動自治條例，下周市政會議就討論，再送議會。

侯友宜率行政團隊到平溪、瑞芳區與里長面對面溝通，侯說，平溪、瑞芳是觀光休閒重鎮，市府推動地方經濟發展，基礎建設相當重要，包含對長輩醫療長照、偏鄉學童教育、災害防治、交通維管都要並進。

平溪場座談聚焦在交通、觀光、國土規畫等議題討論，有里長建議推動天燈標章，收取天燈永續發展費與天燈肇災補償基金。

郭姓天燈業者表示，不反對收規費，要收得合理，政府收了錢就要好好管理及嚴格執法，可結合保險業者來承擔處理，如果因為天燈造成的財損、人員受傷有理賠機制。其次是標章如何認定及發放，合法和非法業者怎區分，沒有標章私放的要如何取締，否則有標章的付規費會提高成本，沒標章的低價搶生意，將會造成混亂。

另有一名業者說，目前有回收機制，贊成實施標章機制，可酌收規費加強管控，過往曾發生天燈墜毀燒民宅事故，不知找誰賠，有標章就可追查。也有業者表示，沒有向業者說明清楚前不應收規費，平溪要收，那十分要嗎？應有統一作法。

瑞芳場座談會上，里長對瑞芳金瓜石地區設置大型停車場案討論熱烈，侯友宜表示，停車量能、交通安全是九份面臨的重要課題，局處要盡力落實，也指示區長要與業者溝通，達成雙贏。交通局現已在北34臨台2線處設有水湳洞停車場，可提供至少100格大型車停車位供免費停放。