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里長建議推標章收天燈補償基金 侯友宜：推動自治條例

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
有里長建議推標章收天燈補償基金，侯友宜：推動自治條例。記者游明煌／攝影
有里長建議推標章收天燈補償基金，侯友宜：推動自治條例。記者游明煌／攝影

新北市長侯友宜今天平溪瑞芳區參加行動治理應談，平溪有里長建議推動天燈標章製作發放，收取天燈永續發展費與天燈肇災補償基金，以強化對天燈施放管理。侯友宜說，天燈是平溪地方的重要產業，但也對地方居民帶來影響，將全力來推動自治條例，下周市政會議就會審議，並送案至議會。

侯友宜今上午率行政團隊到平溪區、瑞芳區行動治理，侯說，平溪、瑞芳最重要的是觀光休閒的推動，帶動地方經濟的發展，除此之外，基礎建設也相當重要，包括長輩的醫療長照、偏鄉學童教育、災害防治、交通維管。

平溪區里長主要針對地區交通、觀光、國土規畫等議題討論，有里長建議推動天燈標章製作發放，收取天燈永續發展費與天燈肇災補償基金，以強化對天燈施放的管理。

侯友宜表示，天燈是平溪地方的重要產業，但也對地方居民帶來影響，為保障市民的安全，將全力來推動自治條例，於下周市政會議就會審議，並送案至議會；經發局則指出，經觀察，目前天燈施放狀況已恢復到疫情前，一年約30萬盞，將積極推動自治條例法制程序。

有關「台62線瑞濱延伸至宜蘭頭城可行性評估」，地方希望以台62瑞芳系統交流道為起點，增設台2丙交流道，銜接至國道5號之推動方案進度。交通局說明，公路局去年8月辦理地方說明會，今年2月召開期末審查，交通局將持續建議公路局評估路線行經平溪、雙溪、貢寮並增設上下匝道，方便地方聯外道路需求。

另在瑞芳座談會，針對瑞芳金瓜石地區設置大型停車場案，侯友宜表示，停車量能、交通安全是九份所面臨到的重要課題，局處要盡力落實，同時也請區長要與業者溝通，共同來努力，才能取得雙贏。交通局現已在北34臨台2線處設有水湳洞停車場，可提供至少100格大型車停車位免費停放。

民政局長林耀長表示，自108年行動治理以來，平溪區共提案計49案，其中已完成47案，執行率達96%；瑞芳區則有提案127件，已解除列管119件，執行達成率94%。

平溪有里長建議推動天燈標章製作發放，收取天燈永續發展費與天燈肇災之補償基金。圖／民政局提供
平溪有里長建議推動天燈標章製作發放，收取天燈永續發展費與天燈肇災之補償基金。圖／民政局提供
平溪有里長建議推動天燈標章製作發放，收取天燈永續發展費與天燈肇災之補償基金。圖／民政局提供
平溪有里長建議推動天燈標章製作發放，收取天燈永續發展費與天燈肇災之補償基金。圖／民政局提供
瑞芳座談會，里長關心瑞芳金瓜石地區設置大型停車場案。圖／民政局提供
瑞芳座談會，里長關心瑞芳金瓜石地區設置大型停車場案。圖／民政局提供

天燈 平溪 瑞芳

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