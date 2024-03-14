綠能極大化！台水台東淨水場也能發電 供200家戶用電
自來水公司去年在台東利嘉淨水廠設置小型水力發電，嘗試以自來水淨水廠發電，經1年來的調整克服，目前已穩定發電，每天供200戶民生用電。台水表示，未來將擴大開發其他淨水廠發電。
自來水公司第十區管理處長吳界明說，在兼顧供水穩定下，現在一天的發電量，都達到當初設定裝置容量的目標，甚至更高，公司把水資源充分利用，發揮綠能極大化的功效，這是成功首例。
水公司配合政府推動綠能政策，去年評估利嘉淨水廠至取水口有50多公尺高低落差，與民間廠商合作設置小型水力發電，並展開一連串的併聯發電測試，成為台水小水力發電首例及示範點。
不過，期間發生廠商設備及淨水廠供水量及排氣閥等問題，但水公司與廠商努力一一克服解決，終於可以穩定發電，每小時可發電130千瓦，提供200戶民生家用電力，且發完電的水還可再利用。
水公司表示，利嘉淨水廠1天取用3萬公噸利嘉溪水源，全天候24小時都可發電，發完電的水再進入淨水廠，處理成家用自來水，而使用水渦輪發電機發電不會有油污，不會造成水源污染。
吳界明說，目前台東除利嘉淨水廠設置小型水力發電，將尋覓如同利嘉條件的淨水場，包括泰安、關山等淨水廠，與廠商評估後，裝置小型水力發電設施，把水資源充分利用，創造綠能環境。
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