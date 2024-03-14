北市淡水河岸拚活化 打造4亮點

台北市長蔣萬安本周市政會議拍板，要將淡水河岸中興橋至敦煌碼頭長5公里河岸活化，是北市首度大範圍河濱活化計畫，4項工程總經費18億元，不僅擴大大稻埕貨櫃市集，也會在敦煌新設遊艇碼頭、賞夕陽景觀階梯，蔣萬安已指示副市長李四川督導；當地里長樂觀其成，也盼整體規畫周邊交通路型。

淡水河沿線的延平、大稻埕河濱公園及敦煌碼頭，欠缺整合串連，蔣萬安為打造更親民河濱環境，拍板空間整合，並在玉泉公園新建一處跨堤橋供行人及自行車使用，也規畫文創市集，要成為假日休閒新亮點，蔣萬安說「儘管很困難，但還是要全力完成」。

淡水河水岸空間營造分成「西區水岸時空廊道」、「大稻埕花火映像再造」、「大稻埕至敦煌水岸步道」，及打造「敦煌水上遊憩基地」。西區水岸時空廊道將新設跨堤人行陸橋、高架橋下設綠意廣場、水世界；大稻埕花火映像再造則以立墩柱橋方式，擴寬18公尺擴大貨櫃市集空間，並規畫露天歌廳。

至於大稻埕至敦煌沿線水岸步道的原步道寬度僅6公尺，未來會擴寬增加6至8公尺，規畫人與自行車分道；敦煌水上遊憩基地會新設遊艇碼頭，規畫夕陽景觀階梯，不僅將是未來民眾賞夕陽、還是看飛機起降的絕佳據點。

水利處長吳秋香表示，計畫今年下半年啟動設計，大稻埕至敦煌沿線水岸步道及敦煌水上遊憩基地，2026年底就會有具體成果。西岸水岸時空廊道預計2027年中、大稻埕花火映像再造2028年下半年完工。

北市工務局副局長張郁慧表示，目前南大同休憩人潮較多，北大同因有歷史古蹟文化，希望透過這個計畫，可以將人潮引入北大同，讓大同區南北串連，並連結西區門戶計畫。

科長游良言表示，未來河岸計畫完成之後，會將腹地打開創造更多遊憩人潮，以大稻埕貨櫃市集為例，未來人潮可望增2至3倍。

老師里長許宮銘認為，樂觀其成，市府也應一整體規畫未來中山足球場活化的周邊交通路型，因民眾要進到敦煌碼頭，北大同區域因高速公路引道必須繞路，建議市府與中央溝通，整體檢討、優化。