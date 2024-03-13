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北市最大河濱改造 蔣萬安拍板18億打造淡水河岸4大亮點

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安本周市政會議拍板，將推動淡水河岸中興橋至敦煌碼頭長達5公里的河岸活化，這將是北市首度大範圍河濱活化計畫。圖／北市水利處提供
台北市長蔣萬安本周市政會議拍板，將推動淡水河岸中興橋至敦煌碼頭長達5公里的河岸活化，這將是北市首度大範圍河濱活化計畫。圖／北市水利處提供

台北市長蔣萬安本周市政會議拍板，要將淡水河岸中興橋至敦煌碼頭長5公里河岸活化，這將是北市首度大範圍河濱活化計畫，分四段推動，不僅擴大大稻埕貨櫃市集、也會在敦煌新設遊艇碼頭、賞夕陽景觀階梯，蔣萬安已指示副市長李四川督導，總經費18億元，預計敦煌水上遊憩、大稻埕沿線步道將在蔣第一任期內完工。

蔣萬安也裁示，淡水河水岸計畫由水利處主責，結合交通局、體育局、環保局等跨局處動起來，將是北市府亮點施政，儘管「很困難，但還是要溝通，全力完成。」

目前淡水河沿線的延平、大稻埕河濱、及敦煌碼頭，欠缺整合串連，平日多是運動民眾、假日則是民眾來逛大稻埕貨櫃市集，為打造更親民河濱環境，蔣萬安拍板整體空間整合，並在玉泉公園新建一處跨堤橋供行人及自行車使用，並規畫文創市集，要提高民眾水岸可及性，及假日休閒新亮點。

在地的老師里里長許宮銘認為，蔣萬安推淡水河岸活化他樂觀其成，不過除新建跨堤橋，市府也應一併針對未來中山足球場活化的周邊交通路型，整體規畫，因民眾要進到敦煌碼頭，北大同因高速公路引道必須繞路，建議市府與中央溝通，整體檢討路型優化。

淡水河水岸空間營造分成「西區水岸時空廊道」、「大稻埕花火映像再造」、「大稻埕至敦煌水岸步道」，及打造「敦煌水上遊憩基地」。其中「西區水岸時空廊道」將新設跨堤人行陸橋、高架橋下設綠意廣場、水世界；「大稻埕花火映像再造」則以立墩柱橋方式，擴寬18米擴大貨櫃市集空間，並規畫露天歌廳。

至於「大稻埕至敦煌沿線水岸步道」原步道寬度僅6米，未來會擴寬增加6至8米，規畫人與自行車分道；「敦煌水上遊憩基地」則新設遊艇碼頭，規畫夕陽景觀階梯，不僅將是未來民眾賞夕陽、還是看飛機起降的絕佳據點。

水利處長吳秋香表示，計畫今年下半年就會啟動設計，其中「大稻埕至敦煌沿線水岸步道工程」及「敦煌水上遊憩基地」2026年底就會有具體成果。「西岸水岸時空廊道」預計2027年中、「大稻埕花火映像再造」2028年下半年完工，四項工程總經費約18億元。

北市工務局副局長張郁慧表示，目前南大同休憩人潮較多，北大同因有歷史古蹟文化，希望透過這個計畫，可以將人潮引入北大同，讓大同區南北串連，並連結西區門戶計畫。科長游良言表示，未來河岸計畫完成之後，會將腹地打開創造更多遊憩人潮，以大稻埕貨櫃市集為例，未來人潮可望增二至三倍。

台北市大稻埕河濱平日有許多運動的民眾。記者許正宏／攝影
台北市大稻埕河濱平日有許多運動的民眾。記者許正宏／攝影
台北市長蔣萬安本周市政會議拍板，將推動淡水河岸中興橋至敦煌碼頭長達5公里的河岸活化，這將是北市首度大範圍河濱活化計畫。圖／北市水利處提供
台北市長蔣萬安本周市政會議拍板，將推動淡水河岸中興橋至敦煌碼頭長達5公里的河岸活化，這將是北市首度大範圍河濱活化計畫。圖／北市水利處提供

大稻埕 淡水河 碼頭

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