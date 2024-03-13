北市最大河濱改造 蔣萬安拍板18億打造淡水河岸4大亮點

台北市長蔣萬安本周市政會議拍板，要將淡水河岸中興橋至敦煌碼頭長5公里河岸活化，這將是北市首度大範圍河濱活化計畫，分四段推動，不僅擴大大稻埕貨櫃市集、也會在敦煌新設遊艇碼頭、賞夕陽景觀階梯，蔣萬安已指示副市長李四川督導，總經費18億元，預計敦煌水上遊憩、大稻埕沿線步道將在蔣第一任期內完工。

蔣萬安也裁示，淡水河水岸計畫由水利處主責，結合交通局、體育局、環保局等跨局處動起來，將是北市府亮點施政，儘管「很困難，但還是要溝通，全力完成。」

目前淡水河沿線的延平、大稻埕河濱、及敦煌碼頭，欠缺整合串連，平日多是運動民眾、假日則是民眾來逛大稻埕貨櫃市集，為打造更親民河濱環境，蔣萬安拍板整體空間整合，並在玉泉公園新建一處跨堤橋供行人及自行車使用，並規畫文創市集，要提高民眾水岸可及性，及假日休閒新亮點。

在地的老師里里長許宮銘認為，蔣萬安推淡水河岸活化他樂觀其成，不過除新建跨堤橋，市府也應一併針對未來中山足球場活化的周邊交通路型，整體規畫，因民眾要進到敦煌碼頭，北大同因高速公路引道必須繞路，建議市府與中央溝通，整體檢討路型優化。

淡水河水岸空間營造分成「西區水岸時空廊道」、「大稻埕花火映像再造」、「大稻埕至敦煌水岸步道」，及打造「敦煌水上遊憩基地」。其中「西區水岸時空廊道」將新設跨堤人行陸橋、高架橋下設綠意廣場、水世界；「大稻埕花火映像再造」則以立墩柱橋方式，擴寬18米擴大貨櫃市集空間，並規畫露天歌廳。

至於「大稻埕至敦煌沿線水岸步道」原步道寬度僅6米，未來會擴寬增加6至8米，規畫人與自行車分道；「敦煌水上遊憩基地」則新設遊艇碼頭，規畫夕陽景觀階梯，不僅將是未來民眾賞夕陽、還是看飛機起降的絕佳據點。

水利處長吳秋香表示，計畫今年下半年就會啟動設計，其中「大稻埕至敦煌沿線水岸步道工程」及「敦煌水上遊憩基地」2026年底就會有具體成果。「西岸水岸時空廊道」預計2027年中、「大稻埕花火映像再造」2028年下半年完工，四項工程總經費約18億元。