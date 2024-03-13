北市公費流感疫苗僅剩750劑 今起只在台大、聯醫21處接種

近期氣候變化大，流感疫情仍處流行期。其中，國內公費@@@流感疫苗@@@3月5日起擴大提供出生滿6個月以上者施打，疾管署昨指出，公費流感疫苗剩約4萬劑，預估下周用完。截至昨天，北市庫存僅約750劑，今起將集中在台大醫院、台北市立聯合醫院各院區及附設12區院外門診部共21處接種，意者可事先致電詢問是否仍有庫存。

新冠疫情方面，衛生局提到，北市截至前天已接種新冠XBB疫苗約19.8萬劑，包含16.1萬劑莫德納XBB疫苗、3.6萬劑Novavax疫苗；北市Novavax XBB疫苗尚有1.4萬劑、莫德納XBB疫苗則庫存充足。

衛生局說，莫德納及Novavax兩種廠牌新冠XBB疫苗均安全有效，12歲以上皆可選擇，6個月以上至11歲兒童則依核准適應症僅能接種莫德納XBB疫苗。

北市為鼓勵民眾接種疫苗，5月31日前在北市聯醫各院區及12區院外門診部，接種新冠疫苗者免收掛號費，設籍北市65歲以上長者接種新冠XBB疫苗再送100元商品券。衛生局提醒，接種疫苗後約2周產生保護力，鼓勵符合資格者儘速接種疫苗，提升免疫保護力。疫苗施打詳情，可至北市衛生局官網查詢（https://health.gov.taipei）查詢。