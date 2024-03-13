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板殯量能不足 千人連署籲重建

聯合報／ 記者葉德正王慧瑛／新北報導
板橋殯儀館有超過40年歷史，環境老舊，面臨禮廳空間不足等問題。記者王慧瑛／攝影
板橋殯儀館有超過40年歷史，環境老舊，面臨禮廳空間不足等問題。記者王慧瑛／攝影

台北市一殯將拆，新北板橋殯儀館案件量暴增，改建與遷移聲浪再起，當地里長宋靜庭嘆，新海里明明是住宅區卻變殯葬特區，呼籲應該重建增加量能，兼顧安葬和安居需求；她近期發起千人連署，預計3月19日板橋區行動治理座談場合將連署書交給市長侯友宜。市府表示，將綜整考量地方民意，廣納不同聲音。

板橋殯儀館有逾40年歷史，環境老舊、禮廳不足，衍生噪音、交通壅塞問題，遷移改建討論多年仍無進度。市議員劉美芳碩論評估板殯改建可行性，她說，板殯已到了該處理的時候，不應再拖，侯友宜對推動塭仔圳重劃展現改變魄力，處理板殯改建應拿出同樣態度擘畫，給地方改變機會。

記者在宋靜庭帶領下，實地走訪查看板殯周邊街景，板殯側門的新海路一帶禮儀公司、棺材店、金紙禮品店林立，有近百家。宋靜庭說，禮儀產業入侵板殯周邊5樓老公寓，老住戶無力換屋，只能容忍；但里民三天兩頭抱怨「回家無法好好休息」，痛苦指數高，里民要的不是每戶每年500元回饋金，爭取的是基本居住權，「我們不是要和誰作對，要的是和解方案。」

住宅區有許多違規經營的禮廳，有業者坦言是「不能說的祕密」，業者被迫在夾縫中求生存，傳部分業者連遺體也送到住宅區存放清洗，在住宅裡夜辦法會擾鄰。

劉美芳聲援宋靜庭，她說，板殯可透過立體化方式增加使用空間，提升交通動線，改善擾民問題，參考國外生命園區設計理念，提出具體構想和地方溝通，才能凝聚共識。

「沒辦法遷啦！」經營近30年的林姓殯葬業者說，不是沒考慮過遷移，但殯儀館是嫌惡設施，先前規畫遷到三峽、五股都遇反彈，板殯交通便利，很難再找到類似地點，就地改建相對可行。

民政局表示，為分散板殯量能，殯葬處透過增設殯儀館多功能室、助念引魂室、禮廳加開第4場並減半收費，及增加聯合奠祭場次等方式改善空間不足困境；近年民眾治喪朝向簡化模式，殯葬處將評估規畫小型空間，以小而精模式，提供小家庭短時喪禮服務，增加治喪空間使用率。

侯友宜 棺材 殯儀館

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