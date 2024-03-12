板殯遷移改建聲浪起 殯葬業者贊成原地改建

北市一殯將拆，新北市立殯儀館案件量暴增，改建與遷移聲浪再起，地方里長連署呼籲市府盡速作為，在地殯葬業者坦言「遷到哪抗爭就到哪」，原地改建他們也認為是最佳解方，或將一旁停車場空間重新配置，才能滿足更多需求，也能減少目前設備不足引發的噪音、交通問題。新北市民政局表示，市府將綜整考量地方民意，並廣納不同聲音妥為評估。

「沒辦法遷啦！」在地經營近30年的殯葬業者林董表示，先前新北市也不是沒有考慮遷移，但殯儀館是嫌惡設施，先前規畫遷到三峽、五股，遭遇大規模抗爭，連蓋納骨塔都不行，更何況蓋殯儀館，板殯位於市區，且位置交通便利，也方便各界弔唁，很難再找到類似的地點。

林董說，其實板殯周邊也因殯葬業帶動不少人潮與錢潮，算是「另類地方經濟發展」，他直言，如果遷走，這邊繁榮勝景會不如以往。

在北部從事殯葬業超過20年的業者也說，要蓋一座殯儀館不簡單，現今新海路的板殯交通便利，位於市中心，對許多家屬都非常便利，他認為如果擔心板殯量能太大，導致周邊交通、噪音問題，可以另覓郊區或人口少的地方蓋二館分流，畢竟遷移要有相對應大面積土地，確實不易。

該業者指出，目前板殯旁的平面停車場，土地面積符合需求，如果把停車場地下化，上頭大樓可以容納相關牌位、禮廳等，加上周邊環境改善，也是不錯的方式。

對於住戶認為住宅區有許多違規經營的禮廳、會館，該業者坦言「是不能說的秘密」，因為需求量很大，家屬不可能在家裡等排隊，只能在夾縫中求生存，他們平時也非常注意敦親睦鄰，盡量縮短相關誦經時間與配合民眾需求，不過他也說，有聽說有業者連遺體也送到住宅區存放「這個我也無法接受」。

新北市民政局表示，為分散板殯量能，殯葬處透過增設殯儀館多功能室、助念引魂室、禮廳加開第4場並減半收費，以及增加聯合奠祭場次等方式，以提供近年民眾喪葬行為多元選擇；近年民眾治喪儀式多有轉為簡化方式辦理，殯葬處將評估規畫小型空間，以小而精的方式，提供小家庭短時喪禮服務，增加治喪空間使用率。

民政局說，納骨塔增設禮廳等服務設施等計畫，殯葬處正持續與地方溝通，希取得共識再利用納骨塔空間配置多元服務祭祀設施，以滿足地方需求並分散板殯服務量能。

對於住戶反應殯葬業入侵住宅區，民政局表示，殯葬處每周有會同環保局及警察局，持續聯合稽查方式加強對周邊業者監督管理、維護周邊環境及交通秩序；新北市殯葬管理自治條例現正在訂定草案作業中，草案內容將殯葬服務業強制納入應受查核及評鑑規範，強化對業者管理。