里長發起板殯重建千人連署 訴求安葬與安居彼此尊重

新北板橋殯儀館有逾40年歷史，環境老舊，館內禮廳不足，衍生噪音、交通壅塞問題，當地新海里長宋靜庭嘆，新海里明明是住宅區卻變成殯葬特區，呼籲應該重建增加量能，兼顧安葬和安居需求，她近期發起千人連署，預計3月19日市府行動治理座談場合，將千人連署書交給市長侯友宜。

新北市議員劉美芳碩論題目就是討論板殯改建可行性評估，她說，「板殯已到了該處理的時候，不應該再拖」，侯市長對推動塭仔圳重劃展現改變魄力，對處理板殯改建，應該拿出同樣態度擘畫，給地方一個改變機會。

在宋靜庭帶領下，實地走訪查看板殯周邊街景，在板殯側門的新海路、新海路431巷、新海路430巷一帶，禮儀公司、棺材店、金紙禮品店林立，目測有近百家。宋靜庭說，禮儀產業逐漸入侵到板殯周邊5樓老公寓，許多老住戶無力換屋，只能容忍噪音等干擾。

宋靜庭說，因板殯空間不足，需求無法得到滿足，民間殯葬業不得不往鄰近住宅區發展，但確實犧牲了周邊居民生活品質，里民三天兩頭陳情，抱怨「回到家無法好好休息」，痛苦指數高，里民要的不是每戶一年500元回饋金，爭取的是基本居住權。

「沒有要與誰作對，我想要的是和解方案！」宋靜庭前年底上任後，將推動板殯改建列為第一要務，拜訪過殯葬管理處長等人，她2月底擬出「板橋殯儀館改建千人連署書」，內容寫到新海里承受整個新北殯葬量能，板橋殯儀館過去40年延伸很多問題，里民長期忍受煙害、噪音、環境汙染及交通壅塞，每晚隨時會傳來陣陣引魂搖鈴聲，很多人無法好好睡覺。

里民多年陳情一直被市府視為困難而漠視，看不見想推動改變的期程，新海里明明是住宅區，卻整個里快淪為「殯葬特區」，又沒有法令能管理，能體恤業者為了生存也有無奈，殯儀館必須重新規畫及設計，才能讓安葬和安居之間彼此尊重。

宋靜庭表示，採取改建、優化周邊環境勢在必行，透過重建優化和提升環境，才能還給居民宜居的生活。