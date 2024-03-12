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大巨蛋加持 松山文創成北市景點前3名

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導
松山文創園區旁就是大巨蛋，大巨蛋正試營運後帶動周遭商機，松菸人潮也增加許多。本報資料照片
松山文創園區旁就是大巨蛋，大巨蛋正試營運後帶動周遭商機，松菸人潮也增加許多。本報資料照片

疫情後各國邊境開放，台北市各大景點人潮逐漸回升。根據觀傳局統計，今年1月台北市各大景點造訪人次達582萬987人次，比去年同期增近5成，較疫前增近3成。其中北市景點前3名，除觀光客必到的台北101有92萬7706人；大巨蛋加持下的松山文創園區也有69萬2948人；士林官邸公園有62萬7379人。

北市觀傳局表示，觀光客最愛的台北市景點，依舊台北101為第1名，除101是台灣知名地標，象徵台灣現代化與經濟實力的標誌性建築，周邊更有信義商圈、四四南村、幾米月亮公車及台北探索館等景點，觀光客都會一併造訪。

至於擠進前3名最熱景點的松山文創園區，前身為「台灣總督府專賣局松山菸草工場」，近年園區活化空間再利用，不定時辦理藝文、文創、設計等展演活動。鄰近的大巨蛋體育館也已營運，世界頂級的標準室內棒球場也為松菸帶來人潮聚集，有助商圈發展。

士林官邸公園為休閒遊憩的最佳場所，園區內有精緻庭園造景設計，還有各式花種，年初有雪白梅花、2月至3月舉辦鬱金香展、4月玫瑰展、11月至12月菊展。

北市 文創 景點

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