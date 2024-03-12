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三重分館用地解決 新北第二總圖6月招標

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市立圖書館三重分館使用近半世紀，文化局預計投入30億打造未來新世代圖書館。圖／新北文化局提供
新北市立圖書館三重分館使用近半世紀，文化局預計投入30億打造未來新世代圖書館。圖／新北文化局提供

新北市立圖書館三重分館規畫改建為「新北第二總圖」，先前因早年未過戶和地主有爭議卡關，日前法院判決新北市府勝訴，文化局預計今年6月上網公告設計監造標案，拚2030年完工。市長侯友宜昨到三重行動治理指出，里長盼納入活動中心設計，總圖已規畫「休閒交流中心」，涵蓋樂齡需求。

侯友宜行動治理列車昨到三重，率市府局處首長與里長面對面座談，里長們關心公有停車場興建、汙水管線施作、電纜電桿線地下化、新建行人道改善工程與活動中心規畫等議題。

侯表示，三重是新北市三大軸心之一，當前第二行政中心、捷運環狀線環北段等工程都在進行，其中三重果菜市場都市更新計畫、銀新未來城也一步步推動；其中碧華國中現址打造銀新未來城，侯強調，此案對新北長者非常重要，會持續努力跟中央溝通，希望加速核定「此案勢在必行」。

侯也說，三重第二行政中心一定要在2026年完工，屆時會將許多局處搬遷至此，透過雙行政中心的雙引擎發展與台北市建構一個三角中心，再加上新莊副都心以及一旁的塭仔圳，三重發展是指日可待。

三重另一亮點建設，就是市府投入30億元，要將新北市立圖書館三重分館原址重建，打造新北第二總圖，要成為溪北地區指標文化中心，不過三重分館在1956年購地時未辦過戶，其中1名地主希望市府能再次徵收，新北教育局與地主協商破裂提告爭取權益，日前判決出爐確認新北市府有土地使用權，已將土地移交新北文化局規畫。

新北市圖書館長王錦華表示，三重分館現址將比照板橋總圖打造新北第二座總圖，去年已經完成先期規畫，今年土地確認後，目前正準備招標文件，預計今年6月就能夠上網公告招標，除了國內建築師，也開放國際標來競圖。

三重正安里長高素梅、正義里長黃烈山提案，圖書館周邊四里沒有大型活動中心，希望能夠增加市民活動中心、公共托老、托幼等設施，也希望在地人士能夠參與設計。

文化局表示，三重分館改建目標是為平衡溪北、溪南區域圖書資源，納入「休閒交流中心」概念，預計提供樂齡學習區、閱報區等社區樂齡空間，也有大型多功能會議廳、研習教室，提供在地居民及相關單位使用。

三重 圖書館

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