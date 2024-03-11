上百年土地公廟隱身瑞芳老街 龍安祠法會好熱鬧

農曆二月初二是土地公的生日，瑞芳老街有上百年歷史的龍安祠，是地方龍安、龍鎮、龍山三里的信仰中心，今(11)日適逢土地公生日，廟方也邀請法師舉行法會，不少信眾也來共襄盛舉，將原本就不大的龍安祠，擠得水洩不通。

位在瑞芳老街的龍安祠，是有一百八十年歷史的土地公廟，雖然規模不是很大，但因為靈驗事蹟不斷，卻是香火鼎盛，人聲鼎沸，每年土地公生，廟方也會舉行法會大拜拜，場面熱鬧滾滾。

位在瑞芳老街上的百年土地公廟龍安祠，據當地里長柯瑞和表示，至少有一百八十年以上的歷史，剛開始只有一尊土地公石像，後來因為多方善男信女的捐獻，也終於建廟。

瑞芳區區長楊勝閔說，今天是土地公生日，瑞芳地區大大小小土地公廟不計其數，也可以看到地方上對於土地公信仰的敬意，今天也受邀到各土地公廟，進行祈福法會，也希望土地公庇佑瑞芳區一切平安順利。