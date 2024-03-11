九份鄉土館三連棟展廳開幕 收藏文物令人驚喜

瑞芳區九份鄉土館成立於2007年，致力於瑞芳在地文物，文獻史料蒐集與保存，今(11)日於新開幕的三連棟展廳，展出館長賴志賢40多年來的收藏作品，還有在地藝術家二十多位作品聯展，期許為礦山在地文化注入一股活力，今天開幕茶會各界都來共襄盛舉，場面很熱鬧。

不論是世界第一位以柏油作畫的邱錫勳先生，或是釘畫家胡達華先生，抑或是距達129年的在地珍貴郵件，訴說著瑞芳地名的由來，在九份鄉土館的三連棟展廳，現在都可以一飽眼福，70坪大的空間，除了有館長賴志賢40年下來收藏的文物，更網羅二十多位在地藝術家的作品，全館作品達上千件，也讓人大開眼界。

九份鄉土館館長賴志賢表示，這次將三連棟建物整理後，成為一個藝術展廳，裡面有許多文物和文獻，都是從古至今慢慢累積的結果，今天開幕也很感謝許多提供作品的藝術家都來共襄盛舉，想藉此提供空間，讓更多人可以來深度了解瑞芳的人文歷史脈絡，即日起開放預約導覽，歡迎各界前來欣賞。

頌德里里長林高白梅說，九份鄉土館館長賴志賢為讓更多人可以看到這些珍貴的文物，將三連棟打造為藝文展廳，今天初次到訪真的大開眼界，歡迎大家來九份除了逛老街，也可以來這裡走走。

瑞芳區區長楊勝閔表示，瑞芳地區有著深厚的文化底蘊，更是人文薈萃，如今還有九份鄉土館館長賴志賢的三連棟展廳，裏頭的文物上千件，都是相當珍貴的收藏，除了遊客可以來深度探訪，也可提供給學子很好的教學場域。