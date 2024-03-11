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台北大巨蛋加持 松菸文創成台北市前3名景點

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
松山文創園區旁就是台北大巨蛋，大巨蛋正試營運後帶動周遭商機，松菸人潮也增加許多。圖／聯合報系資料照片
松山文創園區旁就是台北大巨蛋，大巨蛋正試營運後帶動周遭商機，松菸人潮也增加許多。圖／聯合報系資料照片

疫情後各國邊境開放，台北市各大景點人潮逐漸回升。北市觀傳局統計，今年1月各大景點造訪人次達582萬987人次，比去年同期增加近5成，較疫前增加近3成。前3名依序為台北101有92萬7706人、松山文創園區有69萬2948人、士林官邸公園有62萬7379人。 

「台北市主要觀光遊憩據點遊客人次」數據，今年1月各列管景點共計造訪582萬987人次，相較2023年同期統計的388萬9184人次，增加193萬1803人次，提升近5成；更比疫情前2019年1月的454萬1360人次，增加127萬9627人次，成長近3成。 

台北市各景點遊客今年1月人次排名前3名，依序為台北101為92萬7706人、松山文創園區為69萬2948人、士林官邸公園為62萬7379人。

觀傳局表示，台北101是臺灣知名地標，象徵台灣現代化與經濟實力的標誌性建築，也是一直以來國內外旅客到訪台北市的必訪景點，周邊更有信義商圈、四四南村、幾米月亮公車及台北探索館等景點可順道造訪。 

觀傳局說，松山文創園區前身為「台灣總督府專賣局松山菸草工場」，近年園區活化空間再利用，不定時辦理藝文、文創、設計等展演活動。鄰近的大巨蛋體育館已在今年2月營運，為世界頂級的標準室內棒球場，可望帶來周邊人潮聚集並有助商圈發展。 

而士林官邸公園為休閒遊憩的最佳場所，不僅園區內有精緻的庭園造景設計，還有各式花種供民眾欣賞，年初有雪白梅花、2月至3月舉辦鬱金香展、4月玫瑰展、11月至12月的菊展。

北市 文創 景點

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