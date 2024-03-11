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中正新橋往北市方向 16日通車
中正橋是往來新北永和及台北市重要橋梁，有快90年歷史，因橋體老舊而重建新橋。中正新橋台北市往新北去年10月通車，今年3月16日將開放新北市往台北市方向。新北工務局指出，中正橋改建工程以先建新橋再拆舊橋方式施工，降低衝擊。
工務局長祝惠美表示，雙北生活圈密不可分，中正橋更是連繫新北市和台北市間的重要橋梁，考量橋齡老化，耐震、防洪能力不足，為確保市民通勤安全，透過兩市合作，共同推動中正橋改建工程。工程總經費約33億元，其中新北市政府分攤12.4億元。
工務局表示，中正橋改建工程2019年5月6日開工，由台北市政府新工處執行改建工程，5年來陸續完成主橋鋼拱肋合攏、鋼纜施拉、道路鋪面工程及附屬設施等工項，中正新橋台北市往新北市方向已在去年10月通車，今年3月16日將開放新北市往台北市方向。
新北市新工處長王益翔說明，新中正橋為配合施工進度採逐步改道，3月16日起開放新北市往台北市方向改行駛新中正橋，後續也將努力執行「主橋往水源快速道路（師大路方向）匝道」及「川端橋復舊」等項目，前往水源快速道路（往師大路方向）仍維持行駛舊橋。
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