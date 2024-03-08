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沙地改毯鋪 新北河濱山佳遙控賽車場今重開放

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市高灘處花費約半年整頓，改為全地毯撲面、調整場地線型等，於今日重新開放。圖／新北市高灘處提供
新北市高灘處花費約半年整頓，改為全地毯撲面、調整場地線型等，於今日重新開放。圖／新北市高灘處提供

位在新北市樹林河濱的山佳遙控賽車場，分有平面場及越野場，過往因越野場為沙土地鋪設，導致雜草重生卻無人整理，使場地最終荒廢。新任處長張修銘上任後開始整頓，效仿鄰近縣市場地改為地毯鋪面，讓場地更耐用。

科技持續進步，現在的遙控車也日新月異，不少電動遙控車車重約60公分以上，時速可破百公里，平跑車對於柏油地的破壞力不高，但相較於裝巧克力胎的高性能越野車種，就相當容易破壞土質賽道。

過往由於山佳越野遙控車場為沙地賽場，僅坡道處鋪設部分地毯，由於為露天場地，年久無人照料，場地逐漸雜草叢生，最終乏人問津。經新任高灘處長張修銘上任後開始整頓，並吸取鄰近縣市場地作法，花費約半年整頓，改為全地毯撲面、調整場地線型等，於今日重新開放。

高灘處長張修銘表示，山佳越野遙控賽車場跑道總長度約400公尺，這次整修過程與多位車友們密切聯繫相約試跑，並參訪國內既有場地使用經驗，汲取各方意見及建議後，除跑道上新設置4處不同型式跳台外，也改善既有70公尺直線跑道，玩家在場地內體驗飛越、跳躍及直線加速等多種操控樂趣，是初學者及挑戰型玩家都可共同使用的優質場域空間。

越野遙控車玩家許先生表示，山佳越野場早期因是戶外場，跑道上難免會有雜草及草根影響車輛性能，這次高灘處將場地由泥土鋪面改為地毯鋪面，雖然少了車尾塵土飛揚的視覺衝擊，但地毯鋪面有助於保護車輛，且增加的跳台讓車輛跑起來更有挑戰性，可帶給玩家更多樂趣挑戰。

山佳越野遙控賽車場過往為沙土地鋪設，導致雜草重生卻無人整理，使場地最終荒廢。記者李定宇／攝影
山佳越野遙控賽車場過往為沙土地鋪設，導致雜草重生卻無人整理，使場地最終荒廢。記者李定宇／攝影
新北市高灘處花費約半年整頓，改為全地毯撲面、調整場地線型等，於今日重新開放。圖／新北市高灘處提供
新北市高灘處花費約半年整頓，改為全地毯撲面、調整場地線型等，於今日重新開放。圖／新北市高灘處提供
山佳越野遙控賽車場過往為沙土地鋪設，導致雜草重生卻無人整理，使場地最終荒廢。記者李定宇／攝影
山佳越野遙控賽車場過往為沙土地鋪設，導致雜草重生卻無人整理，使場地最終荒廢。記者李定宇／攝影

巧克力 越野

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