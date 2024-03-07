免於房屋遭詐騙 新北地籍異動即時通 申辦暴增3倍

近期房屋詐騙案件頻傳，新北地政局指出，有長者因為使用「地籍異動即時通」而免於詐騙，近2個月申辦件數增加3倍，呼籲還未申請的民眾多加利用。

地政局指出，一名通緝犯佯裝調解委員，上月騙取一名八旬婦人身分證影本，再假冒婦人的代理人去聲請債務調解，要以房屋抵押還債，最終取得了房屋移轉過戶文件，差點被詐騙。但因有申辦「地籍異動即時通」，才了解狀況，讓家屬得以報警逮人。

地政局長汪禮國表示，詐欺案件的種類及手法五花八門，有不少案例的房屋被盜走，類似的偽冒手段推陳出新，民眾稍有不慎，就可能落入詐騙陷阱，申辦地籍異動即時通來自我保護相當重要。

地政局地籍科長王珮榕指出，申辦完全免費且流程簡便，除可由不動產所有權人持身分證正本親至地政事務所臨櫃申請外，也可使用自然人憑證，利用網路數位櫃檯申辦系統申請，或於辦理登記案件時，同時填具申請表一起申請。

王珮榕說，辦理完成後系統就會即時發送建檔測試訊息，確保「守護天使」已經上線，若不動產被申請登記，在地政單位「收件」及「異動完成」時，都會透過簡訊或電子郵件通知權利人，以即時掌握不動產權利異動資訊，預防不動產遭人冒名盜取。