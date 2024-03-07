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新北燈會落幕 逾300萬人次參觀

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
新北燈會落幕，民政局統計超過300萬人次參觀。圖／新北市民政局提供
新北燈會落幕，民政局統計超過300萬人次參觀。圖／新北市民政局提供

2024新北燈會於3月3日圓滿落幕，除有高達12米的龍宮青龍主燈展演秀，還有九大燈區、五大特色活動，民政局統計，17天燈會期間，總計吸引超過300萬人次參觀，創下逾6億元經濟效益。而侏羅紀燈區吸引不分年齡層民眾，玩到忘我，統計53件協尋兒童案件，所幸都安全回家。

三重警分局統計，燈會期間，平均1天就有3件，最多的2天分別是元宵節24日走失16位小朋友，第二高是燈會開幕日17日，總共12位。

在燈會第2天，當天執勤警察就接獲民眾通報，有1對小小兄弟檔與家人在逛燈會時走失，2人年紀大約是2歲跟4歲，在攤位等待家人時，弟弟因為找不到爸媽很慌張，不斷在哭，哥哥雖然年紀還小，但相對冷靜，一直牽著弟弟的小手不放，奶聲奶氣的安慰弟弟不要哭，「爸爸媽媽等等就來了」，也讓執勤警察驚訝哥哥有這樣的反應。

但2人都說不出來家人的姓名跟電話，警察請會場工作人員廣播告知兄弟當天穿著特徵，10分鐘內家人就趕來攤位帶回兄弟倆，也謝謝警察幫忙照顧安全。

警方也有碰到小朋友，不超過6歲，在詢問家長名字跟聯絡電話時，都可以流利的說出來，因而快速找到家人。

三重警分局建議，家長帶小朋友出門遊玩時，要多注意小朋友的行蹤，除了可以在小朋友隨身物品或身上放置寫有家長聯絡資訊的牌子或姓名貼，也可在出門前，先拍一張全家福記錄穿著特徵，有助於警方加快協尋速度。

家人 燈會 警察

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