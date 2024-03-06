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逛新北燈會走失…4歲兄安撫2歲弟 奶聲奶氣「爸爸媽媽等等就來了」
2024新北燈會總計17天，3日順利落幕，新北市警察局三重分局統計，此次兒童協尋事件總計53件，平均1天就有3件，最多的2天分別是元宵節24日走失16位小朋友，第二高是燈會開幕日17日，總共12位，所幸順利幫助小朋友找回家人。
其中，在燈會第2天，當天執勤警察就接獲民眾通報，有1對小小兄弟檔與家人在逛燈會時走失，2人年紀大約是2歲跟4歲，在攤位等待家人時，弟弟因為找不到爸媽很慌張，不斷在哭，哥哥雖然年紀還小，但相對冷靜，一直牽著弟弟的小手不放，奶聲奶氣的安慰弟弟不要哭，「爸爸媽媽等等就來了」，也讓執勤警察驚訝哥哥有這樣的反應。
但2人都說不出來家人的姓名跟電話，警察請會場工作人員廣播告知兄弟當天穿著特徵，10分鐘內家人就趕來攤位帶回兄弟倆，也謝謝警察幫忙照顧安全。
另外，警方分享，也有碰到2、3個小朋友，看起來還沒讀國小，不超過6歲，但詢問家長名字跟聯絡電話時，都可以流利的說出來，讓人非常意外，也因此可以快速找到家人。
警方也說，這次燈會就辦在三重大都會公園旁邊，除了有新奇有趣、各有特色的燈區，還有遊戲互動區，小朋友經常跟新認識的朋友一起玩耍，就不小心跟家人走失，很多熱心民眾看到小朋友跟家人失散，在原地無助哭泣，就會幫忙找工作人員或是警察協尋家人。
三重警分局呼籲，家長帶小朋友出門遊玩時，要多注意小朋友的行蹤，除了可以在小朋友隨身物品或身上放置寫有家長聯絡資訊的牌子或姓名貼，也可在出門前，先拍一張全家福，以便記錄小朋友今天的穿著特徵，萬一真不小心走失，有助於警方加快協尋速度。
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