逛新北燈會走失…4歲兄安撫2歲弟 奶聲奶氣「爸爸媽媽等等就來了」

2024新北燈會總計17天，3日順利落幕，新北市警察局三重分局統計，此次兒童協尋事件總計53件，平均1天就有3件，最多的2天分別是元宵節24日走失16位小朋友，第二高是燈會開幕日17日，總共12位，所幸順利幫助小朋友找回家人。

其中，在燈會第2天，當天執勤警察就接獲民眾通報，有1對小小兄弟檔與家人在逛燈會時走失，2人年紀大約是2歲跟4歲，在攤位等待家人時，弟弟因為找不到爸媽很慌張，不斷在哭，哥哥雖然年紀還小，但相對冷靜，一直牽著弟弟的小手不放，奶聲奶氣的安慰弟弟不要哭，「爸爸媽媽等等就來了」，也讓執勤警察驚訝哥哥有這樣的反應。

但2人都說不出來家人的姓名跟電話，警察請會場工作人員廣播告知兄弟當天穿著特徵，10分鐘內家人就趕來攤位帶回兄弟倆，也謝謝警察幫忙照顧安全。

另外，警方分享，也有碰到2、3個小朋友，看起來還沒讀國小，不超過6歲，但詢問家長名字跟聯絡電話時，都可以流利的說出來，讓人非常意外，也因此可以快速找到家人。

警方也說，這次燈會就辦在三重大都會公園旁邊，除了有新奇有趣、各有特色的燈區，還有遊戲互動區，小朋友經常跟新認識的朋友一起玩耍，就不小心跟家人走失，很多熱心民眾看到小朋友跟家人失散，在原地無助哭泣，就會幫忙找工作人員或是警察協尋家人。