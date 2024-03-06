2024新北燈會落幕 這區太好玩…累計逾50件協尋兒童案件

2024新北燈會於3月3日圓滿落幕，除有高達12米的龍宮青龍主燈展演秀，還是九大燈區、五大特色活動，新北市民政局統計，17天燈會期間，總計吸引超過300萬人次參觀，創下逾6億元經濟效益。而侏羅紀燈區吸引不分年齡層民眾，玩到忘我，統計超過50件協尋兒童案件，所幸都安全回家。

民政局指出，2024新北燈會從規畫到施作，期間召開38次跨單位協調會議，共歷時200個工作天，也感謝許多單位的全力協助，如水利局提供燈會場地；捷運局、交通局協助設置大型藝術裝置；觀旅局提供多組燈飾裝置；文化局協力挹注表演團體經費；原民局、客家局則於燈會現場設置貨櫃屋，辦理手作體驗活動等，讓燈會更精彩、豐富。

而於燈會期間，警察局則動員警力維持周邊交管，負責燈會場域安全，其中「其樂龍龍-侏儸紀燈區」吸引大批小朋友駐足遊玩到忘我，加上人潮眾多及花燈、美食攤位林立等原因，導致與家長走失，使得兒童協尋案件累積超過50件，但最終都順利尋回；環保局協力垃圾運載，及場域清消；新聞局也協助拍攝影片宣傳；三重區公所更是全力支援燈會場地巡查及駐點維護，在許多局處及同仁的付出下，燈會因而能完美呈現於市民眼前。

民政局也感謝三重先嗇宮、樹林濟安宮、林口竹林山觀音寺、三重義天宮、新北市北極宮、周可安大宗祠、板橋接雲寺、中華福山巖慈善協會等8家宗教團體協力贊助燈組，打造宗教祈福燈區，並配合協助相關活動辦理。

民政局也表示，為落實永續環保的政策目標，每年皆會鼓勵各局處及公所認養燈組，於轄區或活動中再次活化利用。感謝觀旅局及樹林、新莊、五股等12區公所的踴躍協助，本次燈會展區共65座燈組已全數認養，未來將在新北市的各個角落繼續發光。