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保障兒童眼睛發展健康 北市加碼補助免費視力複檢

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市每年補助一次學齡前兒童健康篩檢，衛生局表示6歲以前是兒童視力發展的關鍵期，且3到6歲是弱、斜視治療的黃金期，將視力保健服務向下延伸，凡經過篩檢疑似異常者，可至168家「台北市學童高度近視防治」合約眼科醫療院所接受免費專業視力複檢。示意圖。圖／聯合報系資料照
北市每年補助一次學齡前兒童健康篩檢，衛生局表示6歲以前是兒童視力發展的關鍵期，且3到6歲是弱、斜視治療的黃金期，將視力保健服務向下延伸，凡經過篩檢疑似異常者，可至168家「台北市學童高度近視防治」合約眼科醫療院所接受免費專業視力複檢。示意圖。圖／聯合報系資料照

北市每年補助一次學齡前兒童健康篩檢，衛生局表示6歲以前是兒童視力發展的關鍵期，且3到6歲是弱、斜視治療的黃金期，將視力保健服務向下延伸，凡經過篩檢疑似異常者，可至168家「台北市學童高度近視防治」合約眼科醫療院所接受免費專業視力複檢，即早發現，即早治療，也能培養孩童定期檢查視力習慣。

衛生局長陳彥元局示，去年提供近6萬名學齡前兒童健康篩檢，包含滿3歲以上未滿4歲兒童身體、口腔及聽力篩檢；4歲以上至未上小學兒童身體、口腔及視力篩檢。分析發現口腔篩檢疑似異常率為31.2%、身體篩檢疑似異常率10.99%、聽力篩檢疑似異常5.42%；而視力異常率為11.45%，比前年提升1.37%。

依據衛生福利部國民健康署研究指出，遠視度數是對抗近視的重要指標，4-6歲學齡前兒童應有100-200度的遠視度數，幼兒園大班升小一、小一升小二及小六升七年級的暑假，是兒童發生近視的3大高峰期，北市年擴大補助國小一至六年級學童1年1次專業視力檢查，截至去年底已累計服務56萬8869人次。

今年起配合「台北市學齡前兒童整合性社區篩檢服務」加碼補助視力篩檢疑似異常兒童，持篩檢單可至168家「台北市高度近視防治服務」合約醫院免費視力複檢，由專業醫師進行檢查及評估，項目包括：散瞳前後驗光、裸視視力、最佳矯正視力、裂隙燈及斜弱視檢查，幫助家長了解孩子視力健康情形及近視風險。

北市 視力 近視

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