木柵集應廟今年130周年 撞轎、尪公巡茶園 申登無形文資

保存地方宗教傳統文化，台北市木柵、景美、萬隆3座集應廟正申請登錄北市無形文化資產。木柵集應廟上周六舉辦130周年廟慶，據了解，有審查委員前往訪視，與上千民眾一同參與地方熱鬧遶境，更有許多外籍朋友參與。木柵集應廟是以撞轎跟巡茶園儀式，要向北市申請無形文化資產登錄，盼更多人看見在地文化。

協助送件申請登錄的中研院士李豐楙表示，木柵集應廟「迎尪公」祭典主要分布在淡水河、大漢溪、景美溪流域，在大台北地區是相當獨特輪祀與聯祀結合的祭典型態。其中以空地做為「香埔」，挑著「飯擔」、涼水擔提供免費食物、茶水慰勞參與的宗親信眾，及遶境結束入廟前的「撞轎」，都是大台北罕見的傳統民俗文化。

木柵集應廟主委張敏男表示，今年適逢木柵集應廟130周年，先人來台開墾時期保儀尊王（尪公）就在保佑大家，申請無形文化資產登錄是希望讓宗教盛事更壯大、並讓更多國內外朋友認識在地傳統文化。

傳統撞轎是由木柵、景美集應廟進行儀式，由轎班人員扛著神轎、相互的三進三退，當轎子與保儀尊王轎「碰撞」，代表神明之間的感謝照顧，互相道別，舞動迅猛有力又精巧靈活，同時在傳承過程中仍保留了諸多傳統知識和技藝。

「尪公巡茶園」則是地區遶境活動，上午遶境貓空地區，下午巡繞木柵市區，淡水河、大漢溪與景美溪流域的庄頭也會來廟迎請保儀尊王神像。