被說撞臉「醜水」花燈…盧秀燕合體蔣萬安逛燈會 互誇對方女神、男神

台北燈節「龍躍光城」開幕時，位在中山堂的「眾神（龍）保庇」燈組被民眾戲稱人偶長得像台中市長盧秀燕，台北市長蔣萬安特別去自拍，當時還說「我覺得醜水（台語）；盧市長漂亮多了。」兩人今晚合體看花燈，對於看到「撞臉」的花燈，盧秀燕說「比我本人漂亮」，蔣萬安則誇盧秀燕漂亮，「花燈怎麼可能跟女神比」。

盧秀燕說，聽說台北市燈會辦得非常成功，也是蔣萬安上任來第一個辦的燈會，受到好評，來參觀的人達500多萬，尤其有幾個燈區非常特殊，像以傳統工藝做的眾神保佑燈區，聽說只要來過這燈區的人一年都好運，其中有很多的女神，「有一些和我有撞臉，不過覺得這些女神都比我美多了」。

盧秀燕說，這些女神每一個妝容整齊，睫毛也刷得很好「比我本人漂亮」，她還對蔣萬安說，「難為你了」；蔣萬安則說，這些燈飾是傳統手工做出來的，非常精緻，但終究只是女神燈飾「但女神本人就在我旁邊」花燈怎麼可能跟女神比。

蔣萬安說，秀燕姐20多歲的照片，前陣子媒體登出來，驚為天人；盧秀燕笑著回說「你不要說小時候看過我」並指蔣萬安「他是男神啦」。

蔣萬安之前說女神花燈「醜水醜水」，盧秀燕說，「醜水醜水比我卡水」因為工藝很好，看看那頭飾，現在要做這麼繁複華麗、細膩的工藝，已經少見，覺得台北市政府很有心，找出這些藝匠，給他們機會，把傳統工藝保存下來展現出來，因為再不保存，以後就失傳了，蔣市長非常用心。