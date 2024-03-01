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為期3個月 台北文學季融入野性打破既有框架

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市文化局長蔡詩萍（左2）出席台北文學季活動。記者邱書昱／攝影
台北市文化局長蔡詩萍（左2）出席台北文學季活動。記者邱書昱／攝影

2024台北文學季將於3月2日起跑，今年以「文學野生活」為題，展開三個月帶領民眾探詢生活中的文學與野性。文化局蔡詩萍今天出席開幕記者會，邀請喜愛文學、藝術的朋友們，挖掘文學野性、打破框架，讓城市藝文再次野放。

蔡詩萍介紹，活動開幕式「騷動夜」3月8日於華山文創園區拱廳演出，將詩的語言鎔鑄於舞蹈與影像之中。今年系列活動以多層次型態規畫，包含「無限造浪」邀請金馬影展執行長聞天祥、詩人楊澤、作家簡媜，談論文學對自身生命的啟蒙與照見，「就地撒野」結合走讀與體驗，在城內各處恣意悠遊。

特別是「野性青春」延續校園講座系列，由作家鄧九雲、姜泰宇（敷米漿）、王蘭芬與三間高中合作講座，冀求點燃學子喜愛文學的火種。

另外，文化局也與博客來、讀冊、金石堂合作台北文學季網路及實體店面書展，還與朋丁、薄霧書店、現流冊店等不限文學領域的8家在地特色店家合作，憑2024台北文學季手冊即可享有消費優惠。

文訊雜誌社長封德屏到場，她說，承辦文學季10年，每年都要思考不同主題，但深挖台北的同時才發覺，裡頭有取之不盡用之不竭的寶藏；台北匯聚許多北漂者，多元異域、跨域、不同主體性都深扣緊這次主題「野」，藉由文學季將隱藏、固有的框架釋放。

另外，台北文學季壓軸閱影展於5月24日至6月6日在光點台北登場，今年在俄烏戰爭、以巴衝突等國際紛爭所引發的惶惶不安中反思。對於系列活動有興趣民眾，即日起可至官網報名參加。

文化局 蔡詩萍

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