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北市二二八鎮館之寶 蔡詩萍：將出版美外交官信件

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市文化局長蔡詩萍接受廣播專訪。圖／擷取自網路
台北市文化局長蔡詩萍接受廣播專訪。圖／擷取自網路

台北市長蔣萬安今天出席文化局舉辦的二二八紀念活動，由於身份關係，備受外界關注。台北市文化局長蔡詩萍今天接受廣播專訪表示，如同市長常說，不會逃避、閃躲，一定會好好面對，同時，北市二二八紀念館今年也將出版美國外交官葛超智在二二八時與美方往返的信件，盼能普及、出版閱讀。

蔡詩萍表示，今年二二八活動特別不同，在昨晚中山堂舉辦的音樂會中，邀請受難者家屬的後代演奏，蔣市長也都全程聆聽。他也說，其實在前年接棒市府，第一場面對重要活動就是二二八，蔣萬安當時本來要赴日本與東京都知事會面，但重視二二八活動，因此改派副市長前往。

蔡詩萍說，這就是蔣萬安在致辭時所說，作為一個市長，不會逃避面對責任。主持人追問由於蔣萬安的身份，該如何跳脫？他認為，這和當年前總統李登輝所說，以總統角度、國民黨主席角度，都是必然且不能剝奪的身份，因此不用太多文章。

此外，他也分享，台北二二八紀念館有一套鎮館之寶，是民眾贈予的美國外交官葛超智當年在二二八案發時，與美國往來的信件，雖然之前有出過限量英文版，不過資料龐大且英文不易普及大眾，因此今年有計畫出版中文版。

蔡詩萍認為，出版二二八相關資料，象徵著台灣和解重要訊息，「不是原諒誰的訊息，更加了解事件狀況。」從當事人、民間受難者等看法，透過蛛絲馬跡，公平判斷。

蔡詩萍 蔣萬安

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